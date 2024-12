Namibija ima prvo predsednico

Netumbo Nandi-Ndaitwah iz vladajoče Ljudske organizacije jugozahodne Afrike (Swapo), ki je v tej veliki in redko naseljeni afriški državi na oblasti že od osamosvojitve leta 1990, je bila po spornih volitvah, ki so potekale prejšnji teden, izvoljena za prvo predsednico Namibije. Po razglasitvi zmage je 72-letnica, ki je od februarja tudi podpredsednica države, dejala: »Namibijski narod je glasoval za mir in stabilnost.«

Volilna komisija je sporočila, da je Netumbo Nandi-Ndaitwah dobila več kot 57 odstotkov glasov, njen najbližji tekmec Panduleni Itula pa 26 odstotkov. Sočasno so potekale tudi parlamentarne volitve, na katerih je stranka Swapo za las obdržala večino, 51 od 96 sedežev v parlamentu. Namibijski politični novinar Tirivangani Masawi je za BBC Newsday povedal, da so bile to »najmanj uspešne volitve za stranko od osamosvojitve«. Pred petimi leti je stranka Swapo na volitvah osvojila 87 odstotkov glasov.

Netumbo Nandi-Ndaitwah je svoj glas oddala prejšnjo sredo, volitve pa so spremljale številne nepravilnosti. FOTO: Simon Maina/AFP

Po logističnih težavah in tridnevnem podaljšanju volitev v nekaterih delih države je 67-letni Panduleni Itula dejal, da je imel volilni proces »velike pomanjkljivosti«, poroča tiskovna agencija Reuters, njegova stranka Neodvisni domoljubi za spremembe (IPC), ki je osvojila 20 parlamentarnih sedežev, pa je sporočila, da bo rezultate volitev izpodbijala na sodišču. Napake pri organizaciji volitev in pomanjkanje glasovnic je priznala tudi državna volilna komisija.

Razglasitev volilnih izidov v torek zvečer je bojkotirala večina opozicijskih strank. Prestolnica Windhoek naj bi bila danes mirna, brez praznovanj in protestov, ljudje pa nadaljujejo svoje običajno življenje. Zmagovalki je na družbenem omrežju x že čestital južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa. »Vaša izvolitev za peto predsednico republike in prvo žensko v naši regiji na tem visokem položaju je dokaz demokracije in njene sposobnosti preoblikovanja naših družb,« je zapisal.

Ko bo prisegla kot predsednica, se bo pridružila maloštevilnemu klubu, saj je trenutno Tanzanijka Samia Suluhu Hassan edina predsednica afriške države.