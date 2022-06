Nazarbajev ni več nacionalni voditelj

Še nedolgo tega je bil Nursultan Nazarbajev s svojo kliko absolutni gospodar Kazahstana. Tudi ko je leta 2019 odstopil kot predsednik, je obdržal veliko moč in za naslednika, zdaj 69-letnega predsednika Kasima Žomarta Tokajeva je veljalo, da je lutka v rokah predhodnika. Do letošnjega januarja, ko so se protesti proti draginji sprevrgli v krvave proteste proti vplivu zdaj 81-letnega Nazarbajeva. Na referendumu v nedeljo so mu odvzeli vrsto privilegijev, s katerimi sta on osebno in njegova družina ohranjala večino vpliva. Po podatkih volilne komisije se je referenduma udeležilo dobri dve tretjini volivcev, tri četrtine jih je podprlo odvzem moči Nazarbajevu in še nekaj novosti, kot je decentralizacija odločevalskega procesa.

Januarski ljudski upor se je končal tako, da je Tokajev poklical na pomoč vojake iz Rusije in drugih držav Organizacije sporazuma o kolektivni varnosti, v katerem je več držav, nastalih po razpadu Sovjetske zveze. Proteste so zadušili v krvi, tudi z uporabo pravega streliva, umrlo je več kot 200 demonstrantov in približno 20 pripadnikov varnostnih sil. So pa ljudi poskušali pomiriti z znižanjem cen, predvsem utekočinjenega plina, najpogostejšega pogonskega goriva v državi.

Izbruh nezadovoljstva je dal Tokajevu priložnost, da se reši vpliva Nazarbajeva. Referendum v nedeljo, na katerem so nekdanjemu predsedniku vzeli naziv nacionalnega voditelja, s katerim je imel odločilen vpliv na politiko države, lahko pomeni velik preobrat. Poleg odvzema privilegijev Nazarbajevu so volivci namreč odločili tudi, da predsednikovi sorodniki ne smejo biti vladni funkcionarji. Nekdanji predsednik je na pomembne položaje postavil vrsto družinskih članov. Ti so po januarskih volitvah položaje sicer izgubili, nova ureditev pa bo načeloma onemogočala, da bi se kaj podobnega ponovilo pod kakšnim drugim predsednikom.

Sedanji predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev hoče iz predhodnikove sence. FOTO: Muhtar Holdorbekov/Reuters

Ker je Kazahstan kot večina diktatur zelo zaprta država, je o januarskih demonstracijah malo znanega. Tudi o tem, kako zadovoljni so z vladnimi ukrepi po njih ljudje, ni objektivnih informacij. A lahko bi ugibali, da so se demonstracije končale bolj zaradi nasilja oblasti nad protestniki kot zaradi uspešnosti njihovih zahtev, saj so klicali tudi k odhodu Tokajeva; ta je na pozive odgovoril z zamenjavo vlade.

Kazahstan je po površini deveta največja država na svetu, velik je za kar 136 Slovenij. Je zelo redko naseljen, saj ima 19 milijonov prebivalcev, ob tem pa obilo naravnih bogastev z nafto in plinom na čelu, kar je seveda odlično okolje za razrast korupcije. Nazarbajev je bil kot partijski šef na čelu še iz sovjetskih časov. Z ustavnimi spremembami si je po razpadu Sovjetske zveze omogočil pet zaporednih mandatov in zgradil kult osebnosti. Supermoderno glavno mesto, ki ga je dal zgraditi v mrzli stepi v osrednjem delu države, se njemu na čast (še vedno) imenuje Nur-Sultan.