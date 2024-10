(Ne)srečen božič, Venezuela!

V Venezueli so se že v torek v skladu z odlokom predsednika Nicolasa Madura začeli božični prazniki, vendar pa posebnega prazničnega razpoloženja ni bilo. A zdaj pred poveljstvom mornarice sredi prestolnice Caracas že stoji ogromno božično drevo, promenada ob vojaških objektih Fuerte Tiuna je okrašena z lučkami.

Ministrstva in druge javne ustanove so okrasile fasade svojih zgradb, na Avili, simbolni gori na severu velemesta, je zažarel modro osvetljeni križ. Venezuelska vlada pa pri tem še ni objavila, kolikšne božičnice in v koliko obrokih bo izplačala delavcem, kar sicer počne v zadnjih letih.

Predsednik Maduro je v še enem letu, v katerem poskuša obrniti gospodarsko in politično krizo v državi, odredil, da se božični prazniki začnejo 1. oktobra, trajali pa bodo do 15. januarja. S tovrstnimi odloki je začel leta 2018, predsedniško mesto zaseda od leta 2013, prej je bil dve leti podpredsednik v vladi Huga Chaveza.

Uradno praznovanje božiča poteka v le enem delu prestolnice, trgovci, ki naj bi se tega časa najbolj veselili, pa si še niso opomogli od padca po avgustovski represiji in konfliktih, ki so sledili predsedniškim volitvam 28 julija, ob katerih je opozicija opozarjala na veliko volilno goljufijo. Glavni Madurov proitikandidat Edmundo Gonzalez Urrutia naj bi zbral kar 67 odstotkov glasov, a je končal v izgnanstvu v Španiji.

Sporni zmagovalec Maduro je sredi krize začel peti božične pesmi in jesti kandirano papajo, tipično venezuelsko božično sladico, na njegovo početje pa se je svet odzval izrazito ironično, zlasti zaradi obtožb o kršenju človekovih pravic in mučenju mladoletnikov, ki so jih pridržali med protesti zaradi domnevno ponarejenih volilnih izidov. Potem ko je volilna komisija Madura razglasila za zmagovalca, so izbruhnili protesti, vendar jih je režim hitro zatrl. Umrlo je 27 ljudi, 2400 so jih aretirali.