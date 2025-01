Nekdanji predsednik na tnalu

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je na pariškem sojenju ostro zanikal prejemanje kakršnega koli denarja od vlade nekdanjega libijskega diktatorja Moamerja Gadafija, in sicer zaradi zaradi domnevnega nezakonitega financiranja njegove predsedniške kampanje leta 2007. Sarkozy, ki je Franciji predsedoval od leta 2007 do 2012, se sooča z obtožbami pasivne korupcije, nezakonitega financiranja kampanje, prikrivanja poneverb javnih sredstev in hudodelskega združevanja, za kar je zagrožena kazen do 10 let zapora.

Ob začetku sojenja je Sarkozy dejal: »V moji kampanji ne boste nikoli našli enega libijskega evra, enega libijskega centa.« Nekdani predsednik, po izobrazbi pravnik, trdi, da so, kot se je izrazil, skupine lažnivcev in prevarantov, vključno z Gadafijevim klanom, preiskovalcem posredovale obtožbe kot del zarote. Sojenje bo potekalo do 10. aprila. Afera je prišla na svetlo leta 2011, ko je libijska tiskovna agencija poročala, da je Gadafijeva vlada financirala Sarkozyjevo kampanjo štiri leta poprej.

Sarkozy je bil leta 2011, ko so prodemokratični protesti preplavili arabski svet, eden prvih zahodnih voditeljev, ki so se zavzeli za vojaško posredovanje v Libiji. Gadafija so oktobra istega leta ubili opozicijski borci, s čimer se je končala njegova štiri desetletja avtoritarna vladavina. »Razkritja iz Libije o domnevnem financiranju moje kampanje so prišla nekaj ur po moji izjavi, da mora Gadafi oditi,« je na sodišču povedal Sarkozy. Dokument, ki naj bi bremenil Sarkozyja, so francoski preiskovalni sodniki opredelili kot pristnega, čeprav ni bilo nobenega dokončnega dokaza, da je do take transakcije prišlo. Nekdanji predsednik ogorčeno odvrača: »Korupcijskega denarja ni, ker ni bilo korupcije predsedniškega kandidata.«.

Sarkozy je opozoril, da se je nekaj tednov po prihodu na položaj leta 2007 uspel z Gadafijem dogovoriti o izpustitvi petih bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika. Zdravnika sta bila v Libiji dvakrat obsojena na smrt, ker naj bi v poznih devetdesetih letih z virusom HIV okužila na stotine otrok v obalnem mestu Bengazi. Obtožbe so v tujini na široko obsodili kot lažne. Dan po izpustitvi, med Sarkozyjevim obiskom v Tripoliju, sta Francija in Libija podpisali obsežno sodelovanje na področju obrambe, zdravja in boja proti terorizmu.

Poleg Sarkozyja sojenje v Parizu vključuje še enajst obtožencev, vključno s tremi nekdanjimi ministri. Sarkozy je bil doslej obsojen še v dveh škandalih – kasacijsko sodišče je prejšnji mesec potrdilo obsodbo proti njemu zaradi korupcije in trgovanja z vplivom, ko je bil predsednik države. Obsojen je bil na leto dni hišnega pripora z elektronsko zapestnico. Februarja lani pa je prizivno sodišče v Parizu spoznalo Sarkozyja za krivega nezakonitega financiranja kampanje v neuspešni kandidaturi za ponovno predsedniško izvolitev leta 2012.