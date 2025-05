Nov namig, kdo utegne postati naslednji Bond

Znova so se pojavile govorice, da ima britanski igralec Aaron Taylor-Johnson izvrstne možnosti, da v vlogi Jamesa Bonda nasledi Daniela Craiga. Taylor-Johnson je ta teden postal eden od globalnih ambasadorjev luksuzne blagovne znamke Omega. Igralci njihove ure v filmih o agentu 007 nosijo že trideset let; prvič jo je nosil Pierce Brosnan v filmu Zlato oko iz leta 1995, nazadnje pa Craig v filmu Ni čas za smrt.

»Vedno sem cenil ure, še posebej pa Omego. Zdaj, po obisku tovarne, sem navdušen nad spretnostjo, potrebno za izdelavo tako razkošnega izdelka,« je 34-letni igralec dejal po podpisu pogodbe.

Odkar se je iz bondiad umaknil Craig, ki je posnel štiri filme, se vrstijo ugibanja, kdo bi bil najprimernejši naslednik. Slišati je, da producenti iščejo svež obraz, želijo si igralca v tridesetih letih, ki bo sposoben nastopati v tej adrenalinski vlogi še najmanj desetletje, poleg tega bi z njim pritegnili tudi mlajše občinstvo. Britanski tabloid The Sun je že pred poltretjim letom poročal, da najbolje kaže Taylor-Johnsonu, ki je po neuradnih informacijah že tedaj posnel uvodno špico. Njegove delnice so dodatno zrasle potem, ko je Idris Elba oznanil, da ga vloga Bonda ne zanima.

Taylor-Johnson je nase opozotil s filmom Kick-Ass, v katerem je odigral običajnega najstnika, ki se prelevi v superjunaka, nadaljeval je z Godzillo in se nato v filmu Avengers: Age of Ultron spet znašel v svetu superjunakov. V Nočnih živalih Toma Forda si je za vlogo psihopata prislužil zlati globus za najboljšega stranskega igralca ter nominacijo za bafto. Prepričljiv je bil tudi v vohunskem filmu The King's Man: Začetek, v katerem je nastopil v družbi Ralpha Fiennesa.