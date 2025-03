Helen Mirren: James Bond je prepojen s seksizmom

Britanska igralka Helen Mirren ostro nasprotuje predlogu, da bi legendarnega tajnega agenta 007 igrala ženska, saj je franšiza Jamesa Bonda zakoreninjena v seksizmu. Filmska industrija bi se morala po njenem mnenju osredotočiti na prikazovanje resničnih zgodb o izjemnih uslužbenkah tajnih služb.

Legendarna britanska igralka je v svojem najnovejšem projektu Mobland zaigrala skupaj s Pierceom Brosnanom, ki se je v vlogi petega Bonda pojavil med letoma 1995 in 2002. V intervjuju s časnikom Standard je izrazila globoko naklonjenost irskemu igralcu, kot tudi Danielu Craigu, ki je Bonda upodobil v zadnjih filmih, a poudarila, da nikoli ni bila ljubiteljica franšize o Bondu zaradi načina, kako predstavljajo ženske like.

Bonda bi oprali seksistične dediščine

Podjetje Amazon MGM Studios je od dolgoletnih producentov Bondovih filmov Barbare Broccoli in Michaela G. Wilsona pred kratkim odkupilo kreativne pravice za franšizo, in sicer za 770 milijonov evrov. Odkar je Bond odšel čez veliko lužo, se porajajo številna vprašanja o tem, kdo bo naslednji Bond. Med najverjetnejše kandidate se uvrščajo britanski igralci Aaron Taylor-Johnson, Theo James in James Norton, piše BBC.

Daniel Craig v prizoru iz filma Skyfall (2012). FOTO: Francois Duhamel/Press Release

Med drugim so se pojavile tudi ideje, da bi lahko v čevlje najbolj priljubljenega vohuna stopil temnopolti igralec, na primer Idris Elba, ali pa bi vlogo agenta 007 prevzela ženska. Uresničitev te zamisli je prikazal zadnji film o Bondu iz leta 2021 Ni čas za smrt, ko je tajni agent 007 za kratek čas postala Lashana Lynch​. A Helen Mirren poigravanjem z idejo, da bi novega Bonda v glavni vlogi uprizorila ženska, nasprotuje. Takšna odločitev bi ga oprala krivde seksističnega obravnavanja ženskih likov, je v intervjuju s Standardom še poudarila 79-letna igralka.

Večkratna filmska nagrajenka je posebej omenila to, da so ženske vedno igrale pomembno vlogo v tajnih službah in so bile pogosto izjemno pogumne. Prepričana je, da bi bilo treba tovrstne resnične zgodbe bolj izpostaviti in prikazati širši javnosti. S tem bi se lahko bolje osvetlila vloga žensk v zgodovini in njihov prispevek k pomembnim dogodkom, na primer francosko odporniško gibanje med drugo svetovno vojno.

Neimenovani vir pri Amazonu je za Mail Online dejal, da bo Bondov lik, ki ga je leta 1953 ustvaril Ian Fleming, še vedno Britanec ali prebivalec Commonwealtha in da bo to moški, poroča BBC.