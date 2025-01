Nova himna, nova podoba države?

Savdska Arabija je zaprosila z oskarjem nagrajenega nemškega skladatelja filmske glasbe in glasbenega producenta Hansa Zimmerja, naj pripravi novo različico njene državne himne, je sporočil svetovalec savdskemu dvoru Turki Alalšik, pristojen za zabavne vsebine. Razlog prenove himne za zdaj uradno ni znan. Izrazito konservativna kraljevina na Arabskem polotoku si sicer že dlje časa prizadeva za preobrazbo svoje zunanje podobe.

Zimmer, čigar filmska glasba vključuje trilogijo Levji kralj, Dune in Temni vitez iz leta 1994, se je strinjal s širšimi obrisi projekta. S Zimmerjem naj bi se savdske oblasti pogovarjale tudi o muzikalu z naslovom Arabia, zelo velikem koncertu in glasbeni podlagi za prihajajoči savdski film Bitka pri Jarmuku. »Dogovorili smo se o splošnih okvirih vseh teh projektov in upam, da bomo dosegli končni dogovor,« je še sporočil Alalšik.

Hans Zimmer je prejel dva oskarja, nagrado Bafta, štiri nagrade grammy in je bil nominiran za tri nagrade emmy in nagrado tony. Uvrščen je bil tudi na seznam sto najboljših živečih genijev, ki ga je leta 2007 objavil The Daily Telegraph. Njegova dela so znana po integraciji zvokov elektronske glasbe s tradicionalnimi orkestrskimi aranžmaji. Od leta 1980 je Zimmer komponiral glasbo za več kot 150 filmov.

Savdsko himno Aash Al-Malik (Naj živi kralj) je leta 1947 napisal egiptovski skladatelj Abdul Rahman Al-Khateeb na zahtevo kralja Abdulaziza. Sedanja različica je v slogu arabskih fanfar, ki je bil pogost v tistem obdobju

Savdska Arabija, največja svetovna izvoznica nafte in domovina najsvetejših krajev islama, si prizadeva za ambiciozno prenovo, ko poskuša svoje gospodarstvo preusmeriti stran zgolj od surove nafte. Potem ko so v državi leta 2018 ponovno odprli kinematografe, med drugim dovolili ženskam, da vozijo avtomobile in sprejeli prve nemuslimanske turiste, je prenova vključevala več obsežnih projektov, kot so letovišča in Neom, futuristično mesto v puščavi, ki stane 500 milijard dolarjev.

Aktivisti so dejali, da je prizadevanje savdskih oblasti za nadgradnjo njihove podobe poskus prikrivanja dejansko nespremenjene trde politike, vključno z omejenimi pravicami žensk, omejevanjem svobode govora in sila visokimi številkami smrtnih kazni v svetovnem merilu.

A to ni oviralo Fife, ki je svetovno prvenstvo v nogometu leta 2034 namenila Savdski Arabiji. Dodelitev najbolj gledanega športnega dogodka na svetu eni najbolj represivnih držav v regiji je sprožila vsesplošno ogorčenje. Ronan Evain, vodja združenja Football Supporters Europe, je imenovanje Savdske Arabije označil kot črni dan za človekove pravice in nogomet na splošno. »Zdi se, da se Fifa in njene podružnice iz preteklih napak niso ničesar naučile,« je dodal.

Ta izbira pa je po mnenju režima najpomembnejša zmaga Savdske Arabije v prizadevanju, da bi postala pomemben akter v svetovnem športu, ter posledica usklajenega delovanja za vzpostavitev povezav z nogometno diplomacijo in pridobitev donosnih sponzorskih pogodb.