O depresiji in samomorilskih mislih

Belgijski pevec Stromae – njegovo pravo ime je Paul Van Haver – je pred dnevi predstavil nov singel L'enfer. Šestintridesetletni umetnik v Peklu popisuje težke trenutke depresije, s katero se je zaradi izgorelosti spopadal po izidu zadnjega albuma Racine carrée (Kvadratni koren) pred devetimi leti, in samomorilske misli, ki so ga peklile.

Pesem, ki bo 4. marca izšla na albumu Multitude, je preteklo nedeljo interpretiral na francoski televiziji TF1, za katero je dal odmeven intervju. Oktobra lani je predstavil singel Santé (Zdravje), v katerem se poklanja nevidnim malim ljudem, delavcem, brez katerih bi družbeno obstali, in vendar smo premalo pozorni nanje.

Stromae je veliko ime na glasbeni sceni, ne le na belgijski in frankofonski, ampak tudi na svetovni. Rojen v Bruslju, a tudi ruandskih korenin – Ruandec je bil njegov oče, pozneje ubit v genocidu –, glasbo ustvarja in interpretira sam, navdihujeta ga hip hop in elek­tronika. Da bo glasba njegov umetniški izraz, se je odločil pri enajstih letih, ko se je vpisal na akademijo Jette: učil se je solfeggia in bobnov, leta 2000 si je izbral rap in psevdonim Opmaestro, potem pa ga zamenjal s Stromae, premetanko Maestra. Umetniško se je sprva preizkušal v raznih zasedbah, kruh si je služil tudi v restavraciji s hitro hrano ...

Nemalo njegovih skladb ima po Evropi in svetu veliko oboževalcev, denimo Alors on danse, Formidable, Papaoutai, Tous les mêmes ... Prepoznaven je tudi po svojevrstnem slogu oblačenja, označujejo ga za dandijevsko-bohemskega in buržujsko-urbanega, še več, Stromae kreira svojo kolekcijo oblačil Mosaert, ki jih lahko oboževalci kupijo na njegovih ­koncertih.