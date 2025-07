Angleški televizijski kuhar pod plazom obtožb zaradi nadlegovanja

Konec lanskega leta je sovoditelj britanske oddaje MasterChef in priljubljeni televizijski kuhar Gregg Wallace odstopil zaradi obtožb o neprimernem vedenju na delovnem mestu, ki naj bi trajalo vsaj dve desetletji.

Zdaj pa so končno znani rezultati preiskave, v kateri so odgovorni skušali odkriti resnico za vsemi temi obtožbami. Več kot polovica je resničnih, so ugotovili. Pritožilo se je več žensk, med njimi je tudi televizijska voditeljica Kirsty Wark, ki je povedala, da je, ko sta skupaj snemala oddajo leta 2011, ves čas dajal neprimerne opazke s seksualno vsebino. Rekla je, da so njegovi komentarji ustvarili neprijetno ozračje, zaradi česar se je vsa ekipa počutila nelagodno.

Wallace je sicer zanikal vse obtožbe in se je za neprijetnosti opravičil, a prah se ni polegel, saj so se vsak teden pojavljale nove obtožbe žensk, ki so trdile, da so se, ko so sodelovale v njegovi oddaji počutile nelagodno, ker je ves čas namigoval na spolnost in se neprimerno obnašal, da o neokusnih šalah ne govorimo.

Javnost je ogorčena, ker je vse skupaj dogajalo na BBC-ju, torej na javni televiziji in da niso uredniki, kljub temu, da se je o vedenju Wallaca že dolgo šepetalo po hodnikih, nič storili, da bi zaščitili ženske. Nekoč si je menda slekel srajco ter paradiral med tekmovalkami. Celo Rod Stewart ga je javno označil za »debelega, plešastega in nevzgojenega nasilneža« ter ga obtožil, da je na kuharski oddaji Celebrity ­MasterChef poniževal njegovo ženo Penny Lancaster.

Wallace pa je naletel na ogorčenje javnosti tudi zato, ker je te dni v svojo obrambo povedal, da je avtist in da zato ne zna ravno najti meje med neprimernim in primernim obnašanjem. Tovrstni izgovori se zdijo ljudem, ki so na spektru avtizma zelo neokusni in neprimerni. Nekaj je jasno, Wallace so bo za vedno poslovil od televizijske kariere.