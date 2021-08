Oče Britney Spears se bo odrekel njenemu finančnemu skrbništvu

Britney Spears v njenem sodnem boju za osebno svobodo podpirajo številni zvezdniki, v njeno podporo pa se je oblikovalo tudi gibanje # FreeBritney .

FOTO: Valerie Macon/AFP

Oče 39-letne nekdanje pop ikonese je po trinajstih letih strinjal, da odstopi kot skrbnik njenega premoženja, kažejo uradni dokumenti sodišča, ki med drugim kažejo, da si Jamie Spears že prizadeva, da skrbništvo preda drugi osebi, danes poročajo tuji mediji.Za pop zvezdnico Britney Spears, ki je bila od leta 2008 – po njenih pričevanjih – pod strogim, ne le finančnim nadzorom njenega 69-letnega očeta, je to zagotovo velika zmaga. Njen odvetnikse je odzval z zadovoljstvom in dejal, »da je to zmaga za Britney, a da so kljub temu razočarani, ker pop zvezdnico še naprej sramotno in nerazumno napadajo, ter da bodo še naprej preiskovali dejanja njenega očeta v zadnjih 13 letih, ko si je iz premoženja svoje hčere prisvojil milijone dolarjev.Jamie Spears je skrbništvo nad svojo hčerjo prevzel leta 2008 zaradi njenih psihičnih težav in živčnih zlomov. Kot je večkrat povedala zvezdnica, pa je bilo to obdobje stalnega nadzora in omejevanja osebne svobode, očeta je med drugim obtožila tega, da ji je prepovedal kontracepcijo in imeti otroke ter onemogočil, da bi se poročila.Po večletnem trudu, da oče ne bi bil več njen skrbnik, je ta zdaj sporočil, da se bo umaknil. To se je zgodilo skoraj dva meseca po tem, ko je pevka spregovorila na sodišču in pozvala k prekinitvi te kontroverzne ureditve po trinajstih letih strogega nadzora njenega življenja – tako osebnega kot kariernega. Jamie Spears je sicer ves čas zanikal vse njene obtožbe o nadzoru in zlorabi skrbništva, a se je zdaj strinjal, da bo odstopil. Njegovi odvetniki so sicer dejali, da obtožbe ne temeljijo na nobenih dokazih in da je 69-letni oče postal tarča nepravičnih sodb, a da je bolje, da se umakne.»Četudi je Jamie Spears tarča neprestanih in nepravičnih napadov, se mu ta bitka s hčerjo, ki je postala zelo javna, ne zdi več primerna. In čeprav nasprotuje njeni zahtevi po odstranitvi skrbništva, bo Spears sodeloval s sodiščem in novim odvetnikom svoje hčere ter pripravil potrebne dokumente za prenos skrbništva na novo osebo,« je pisalo v odzivu 69-letnega Jamieja Spearsa.