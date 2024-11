Odhod strica iz ozadja popkulture

Čeprav so kot zvezdniki najbolj izpostavljeni izvajalci glasbe, so za njihove uspehe toliko kot oni zaslužni njihovi možje – in redkeje ženske – iz ozadja, glasbeni producenti. Prav oni pogosto odločajo, kako bo zvenela glasba oziroma jo kar v celoti ustvarijo, izvajalci na naslovni strani pa so samo izvrševalci njihovih idej. Največji glasbeni producent vseh časov Quincy Jones, ki je spremenil Michela Jacksona v največjega pop zvezdnika vseh časov, je v nedeljo zvečer v krogu družine umrl na svojem domu v bogataškem predelu Los Angelesa Bel Airu, star 91 let.

Bil je sicer črnec, vendar so bili njegovi predniki plod dolge zgodovine mešanja belih sužnjelastnikov z njihovimi sužnjami, zato je imel več kot tretjino belskih genov. Rodil se je v Čikagu, odraščal pa večinoma v Seattlu na severozahodu Združenih držav, kjer se je začel ukvarjati z glasbo. Igral je na več inštrumentov, največ na trobento in klavir. Izjemno kariero, dolgo več kot 70 let, je začel v 50. letih 20. stoletja. Ko je bil star 20 let je z džez orkestrom že koncertiral po Evropi. Resen preboj kot skladatelju mu je uspel sredi 60. let, ko je skladal večinoma filmsko glasbo, nadaljeval je tudi z glasbo za televizijske serije. Kljub sedmim nominacijam ni nikoli dobil oskarja, je pa leta 1977 dobil televizijskega oskarja emmyja za glasbo za serijo Roots. V 60. letih je aranžiral glasbo za takratne pevske zvezdnike, med drugimi za Ello Fitzgerald in Franka Sinatro.

V izjemni karieri je dobil kar 28 glasbenih oskarjev, grammyjev. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Čeprav je Jones ustvarjal tudi lastno glasbo in bil uspešen - med njegovimi kar 28 glasbenimi oskarji, grammyji, je eden za njegov studijski album -, je najbolj znan kot producent. In med temi projekti so bili najuspešnejši trije za Michaela Jacksona. Ko se je ta (deloma) ločil od bratov iz skupine The Jackson 5, je Jones produciral tri njegove albume, Off the Wall (1979), Thriller (1982) in Bad (1987). Album Thriller je še vedno najbolj prodajani album vseh časov, seveda je tudi zanj dobil grammyja za album leta. Leta 1985 je bil Jones soproducent znamenitega albuma We are the World, na katerem so najbolj priljubljeni ameriški glasbeniki tistega časa, na čelu z Jacksonom, Princeom, Bruceom Springsteenom in Tino Turner zbirali denar za pomoč prizadetim zaradi lakote v Etiopiji. Leta 1990 je ustanovil podjetje za filmsko in televizijsko produkcijo Quincy Jones Entertainment. Njen največji uspeh je bil televizijska serija Princ z Bel Aira (The Fresh Prince of Bel-Air, 1990 do 1996), katere izvršni producent je bil Jones; v njej je zaslovel sedanji filmski in glasbeni superzvezdnik Will Smith.

Rad je imel veliko mlajše belke, s skoraj tri desetletja mlajšo nemško igralko Nastassjo Kinski je imel hčer. FOTO: Patrick Kovarik/AFP

Nepresenetljivo je imel Jones pestro zasebno življenje. Trikrat je bil poročen, s petimi ženskami je imel sedem otrok, najbolj znana je njegova hči iz drugega zakona, igralka Rashida Jones. Rad je imel veliko mlajše belke, otroka je imel tudi s skoraj tri desetletja mlajšo nemško igralko Nastassjo Kinski, s katero sta bila skupaj, ne pa poročena, v prvi polovici 90. let.

Superproducent se je dvakrat za las izognil smrti. Prvič leta 1968, ko je pozabil iti na zabavo k igralki Sharon Tate, kjer so udeležence zmasakrirali pripadniki kulta Charlesa Mansona, drugič pa leta 1974, ko je skoraj umrl zaradi možganske anevrizme. Rešili so ga, a je moral nehati igrati na trobento.