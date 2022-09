Okoljevarstveno navdihnjeni milijarder

»Odslej je Zemlja naš edini delničar. Ves dobiček bo šel za našo nalogo – rešiti planet.« S temi besedami je triinosemdesetletni milijarder Yvon Chouinard, ustanovitelj priznane modne znamke športnih oblačil Patagonia, v sredo pospremil novico, da bo podjetje odslej del neprofitnega sklada in da bo ves dosegljivi denar namenjen okoljevarstvenim projektom.

Da je lahko zgled, je z ženo, otrokoma in veliko skupino odvetnikov ustvaril poslovno strukturo, ki bo dovoljevala, da družba Patagonia še naprej deluje na trgu, a da gredo vsa pridobljena sredstva za varovanje okolja. »Če naj sploh imamo kaj upanja v živ planet čez petdeset let, bomo morali vsi narediti vse, kar zmoremo, s tistim, kar imamo. To je eden od načinov, da prispevamo svoj delež.«

Poslovni tisk je pospremil novico z ugotovitvijo, da bi podjetnik, čigar premoženje je ocenjeno na 1,2 milijarde dolarjev, podjetje in blagovno znamko Patagonia lahko prodal ter ponudil delnice v javni odkup, toda odločil se je drugače. 98 odstotkov delnic z glasovalno pravico so on in družina predali neprofitnemu skladu Holdfast Collective, ki bo s približno stotimi milijoni dolarjev na leto skrbel za projekte, dva odstotka delnic in vse odločevalske pravice pa so poklonili posebnemu skladu, ki bo skrbel, da bo neprofitni sklad deloval v skladu s Chouinardovo vizijo in vrednotami.

»Namesto da bi se odločili za javno prodajo, smo se odločili za pravi namen,« je povedal Chouinard, »namesto da bi izčrpavali naravo in tisto, kar daje, spreminjali v bogastvo za investitorje, bomo sredstva, ki jih daje Patagonia, uporabili za zaščito vira bogastva. V času, ko smo priča globalnemu segrevanju in ekološki destrukciji ter našemu vplivu nanjo, se je Patagonia odločila biti zgled.« Član upravnega odbora podjetja Charles Conn je v sredo v reviji Fortune zapisal, da je nova usmeritev Patagonie oblikovana v nasprotju s staro delničarsko kapitalistično maksimo, da drugačni korporativni cilji razen dobička le zmedejo investitorje.

Pred petdesetimi leti ustanovljeno podjetje, del družbe Ventura s sedežem v Kaliforniji, se je od začetka obnašalo zelo odgovorno, pozorno so izbirali surovine in vsako leto odstotek od prodaje namenili okoljevarstvenim nevladnim organizacijam, zaposleni so bili deležni različnih ugodnosti, od vrtca za otroke zaposlenih do prostih popoldnevov takrat, ko si bili dobri pogoji za surfanje, vendar je Chouinard presodil, da to ni več dovolj, s tem pa se je odrekel precejšnjemu bogastvu družine tudi v prihodnjih generacijah. Pred leti je v pogovoru za londonski Independent povedal: »Zelo malo podjetij lahko spoštujem. Mi poslujemo po svoje, prekršili smo veliko ustaljenih pravil.«