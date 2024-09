Meryl Streep v Oprahinem šovu: Pozdravljena, predsednica Harrisova

Podpredsednica in predsedniška kandidatka Kamala Harris je bila včeraj gostja ene največjih mojstric televizijskih pogovornih oddaj – Oprah Winfrey. Tako imenovani »virtualni shod«, ki je vključeval obsežen intervju s kandidatko, številna zvezdniška gostovanja in ganljive osebne zgodbe, je bil v živo predvajan iz Michigana.

V pogovoru je Harrisova med drugim napadla stališča svojega nasprotnika Donalda Trumpa glede reproduktivnih pravic ter obljubila, da bo podpisala zakon o varovanju meje, ki so ga ustavili republikanci v senatu. V pogovoru pa je kljub temu ohranila zadržano držo, piše Guardian.

»Občutek imam, da se optimizem in upanje vračata ... za dan, ki ni več le na obzorju, ampak je že tukaj. Živimo ga,« je Oprah Winfrey povedala občinstvu v živo – okoli 400 prisotnim – in več kot 200.000-glavi množici, ki se ji je pridružila virtualno.

Zvezdniška srenja

Zvezdniški seznam »oddaljenih« udeležencev je vključeval Tracee Ellis Ross, Julio Roberts, Meryl Streep, Chrisa Rocka in Bena Stillerja. Ti so dogodek spremljali iz svojih dnevnih sob in izrazili svoje navdušenje nad kandidaturo Kamale Harris in Tima Walza.

Igralec Chris Rock je dejal, da bi rad svoje hčere pripeljal v Belo hišo, da spoznajo »temnopolto predsednico ... Mislim, da bo odlična predsednica in sem pripravljen obrniti novo stran. Sovraštvo in negativnost se morata končati.«

Meryl Streep pa se je virtualno pridružila z besedami: »Pozdravljena, predsednica Harrisova,« nato pa si pokrila usta in dejala: »Ojoj.« Harrisova ji je v smehu odgovorila: »Še 47 dni«.

Priljubljena Oprah je imela z intervjuvanjem kandidatke za predsednico težko nalogo, saj je Harrisova znana po svojih naučenih in nadzorovanih odgovorih, ki jih ponavlja v vseh intervjujih. Tako je bila, kot navaja Guardian, precej zadržana, tudi ko jo je Oprah vprašala o njeni nenadni preobrazbi po tem, ko jo je Biden podprl za vodenje predsedniške kampanje. Je pa Oprah uspelo izzvati trenutek nepričakovane iskrenosti, ko je izrazila presenečenje ob tem, da je Harrisova že dolgo lastnica orožja.

Harrisova poseduje orožje

»Če mi kdo vdre v hišo, bo ustreljen,« je dejala Harrisova in se zasmejala, presenečena nad sabo ter dodala: »Oprostite. Tega verjetno ne bi smela reči. Moje osebje se bo kasneje ukvarjalo s tem.« Pri tem pa še dejala, da ne poskuša orožja vzeti vsem. V skoraj 90-minutnem pogovoru je Harrisova nagovorila tudi občinstvo, ki je izrazilo svoje skrbi glede imigracij, stroškov življenja in zatiranja reproduktivnih pravic.

V odgovor na vprašanje ene od udeleženk debate, kaj bi storila za spodbujanje varnosti na mejah, je Harrisova za neuspeh zakonodaje, ki bi zagotovila več sredstev za pregon mednarodnih kriminalnih organizacij, obtožila Donalda Trumpa. »Trump je poklical svoje ljudi in dejal, naj ne dovolijo, da se zakon da na glasovanje. Raje je izkoristil to težavo za kandidaturo, kot da bi jo reševal. Svojo osebno politično varnost je postavil pred varnost na meji.«

Četrtkov večerni dogodek Unite for America, ki je bil predvajan v živo, je združil 400 skupin, ki so organizirale virtualne shode za kandidaturo Harrisove in Walza.

Prvi virtualni shod je organizirala skupina Win with Black Women, ki je v le nekaj urah, ko je Joe Biden izstopil iz predsedniške tekme, prek zooma združila 44.000 temnopoltih žensk, da bi zbirale sredstva za kampanjo Harrisove. »Vedele smo, da moramo ukrepati,« je med dogodkom dejala Jotaka Eaddy, ustanoviteljica Win with Black Women. »To je bil trenutek, da pokažemo, kaj temnopolte ženske zmorejo.«

Kljub močnemu vzponu na lestvicah po nacionalni konvenciji demokratov in predsedniški debati 10. septembra ostaja tekma med Harrisovo in Donaldom Trumpom tesna, saj oba kandidata po zadnji anketi New York Timesa, Philadelphia Inquirerja in Siena College dosegata 47 odstotkov podpore, še navaja Guardian.