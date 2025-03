Oskarjevca Hamdana Balala izpustili iz izraelskega zapora

Zatem ko je bil čez noč vklenjen in pretepen v oporišču izraelske vojske, je Hamdan Balal, eden od ustvarjalcev z oskarjem nagrajenega filma Edina zemlja, prost in na poti k svoji družini, je popoldan na omrežju X sporočil izraelski novinar Juval Abraham.

Balala je včeraj aretirala izraelska vojska, pred tem ga je napadla skupina zamaskiranih in oboroženih judovskih naseljencev. Ti so včeraj zvečer po lokalnem času napadli vas Susija v okolišu Masafer Jata na okupiranem Zahodnem bregu.

Izraelska vojaška baza v Susiji na okupiranem Zahodnem bregu. FOTO: Mussa Issa Qawasma/Reuters

Za Balalom se je izgubila vsaka sled

Kot je včeraj na X zapisal Abraham, sicer tudi protagonist in eden od idejnih vodij nagrajenega dokumentarca, je Balal včeraj utrpel poškodbe glave in trebuha ter pri tem krvavel. Ko je na prizorišče prispelo rešilno vozilo, je vanj vdrla vojska, za Balalom pa se je izgubila vsaka sled. Izraelska vojska je aretacijo potrdila šele danes. Kot piše AFP, je navedla, da so v ponedeljek prijeli tri Palestince zaradi »metanja kamenja« med »nasilnim spopadom« med Izraelci in Palestinci v vasi Susija na jugu Zahodnega brega.

Izraelska policija ob stiku z AFP sicer sprva ni potrdila njegove izpustitve. Jenna, ameriška aktivistka, ki zaradi varnostnih pomislekov ni želela razkriti polnega imena, je za AFP povedala, da je včeraj videla, kako so izraelske sile Hamdana in še dva Palestinca posadile v policijski avtomobil. Povedala je, da je pred prihodom izraelskih sil skupina »15 do 20 naseljencev« napadla aktiviste in Ballalovo hišo v vasi.

Dodala je še, da so jo »pretepli s palicami« in da so naseljenci metali velike kamne v avto, v katerem se je vozila. Poudarila je, da se »takšno nasilje dogaja redno« in da so se tovrstni incidenti v zadnjih mesecih močno povečali.

Izraelska vojska: »Teroristi ... metali kamenje« na izraelske sile

Izraelska vojska pa je sporočila, da so na območju Susije prijeli tri Palestince zaradi »metanja kamenja na izraelske državljane in poškodovanja njihovih vozil«.

»Zatem je izbruhnil nasilen spopad, v katerem so si Palestinci in Izraelci medsebojno metali kamenje,« pri čemer so »teroristi ... metali kamenje« na izraelske sile, ki so prispele na kraj dogodka, je še zapisano v vojaškem sporočilu. Dodali so, da »v nasprotju s trditvami nobenega Palestinca niso prijeli iz reševalnega vozila«.