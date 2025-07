Monopol pri odpadkih je mogoč, a ne brez razloga

V nadaljevanju preberite:

Nastajali so kupi embalaže, vrstila so se opozorila, da to povzroča tveganje za zdravje in tudi požarno tveganje, ministrstvo za okolje, ki ga je vodil Andrej Vizjak, pa je skušalo to rešiti z novelo zakona o varstvu okolja (ZVO 2). Ta je določil, da mora vsak tok odpadkov, embalažo, baterije, gume, elektronsko opremo in druge, prevzeti po ena neprofitna družba, ki jo ustanovijo proizvajalci posameznega toka odpadkov.

Kdaj je monopol boljši od konkurence? Zakaj kupov odpadne embalaže ni več?