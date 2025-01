Papežev signal Trumpu

Papež Frančišek je za nadškofa v Washingtonu DC nedavno imenoval Roberta McElroya, naprednega kardinala iz San Diega. Na Harvardu in Stanfordu izšolanemu cerkvenemu dostojanstveniku z visokimi moralnimi načeli je s tem zaupal enega najuglednejših položajev v ameriški Rimsko-katoliški cerkvi in tako poslal jasen signal bodočemu predsedniku Donaldu Trumpu. Ta je namreč razglasil, da bo mesto ameriškega veleposlanika v Vatikanu dodelil Brianu Burchu, desničarskemu političnemu aktivistu, ki vodi konservativno skupino CatholicVote, in je zelo kritičen do poglavarja rimsko-katoliške cerkve. Trump se mu bo očitno s tem oddolžil, ker mu je, kot je izjavil skorajšnji predsednik, priskrbel več podpore med katoliškimi volivci kot je je imel kateri koli predsedniški kandidat.

Novi nadškof Robert McElroy se ne uklanja političnim pritiskom. Ko je teksaški guverner Ken Paxton zahteval, naj zaprejo dobrodelno katoliško organizacijo, ki je na meji pomagala neevidentiranim migrantom, se je McElroy odločno uprl. »Država Teksas hoče z vladnim pritiskom omejiti delo Cerkve v njenih najbolj temeljnih dolžnostih: da nahrani lačne, ponudi zatočišče brezdomnim in poskrbi za žejne,« je zapisal v izjavi. »Nobena vlada nam ne more moralno reči, naj opustimo ali omejimo to misijo.«

Tako papeževi nasprotniki kot podporniki menijo, da je Frančišek z imenovanjem McElroya pripravil teren za konflikt med Svetim sedežem in Trumpovo vlado. V Washingtonu se krepi vpliv desničarskih in skrajno desničarskih katolikov, od Leonarda Leeja do Stevea Bannona. Papež je novega nadškofa razglasil ravno 6. januarja, na obletnico jurišanja na Kapitol, ki ga je spodbudil sam Trump. Pomenljivi datum ni ostal neopažen.