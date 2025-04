Pisateljico uspešnic našli umorjeno

Preiskava umora nemške pisateljice Alexandre Fröhlich, ki so jo našli mrtvo na njeni bivalni ladji v Hamburgu, je v polnem teku. Policija je potrdila, da je bila Fröhlichova napadena in verjetno ustreljena, poroča Guardian. Njeno truplo je v torek zjutraj našel sin in takoj obvestil policijo. Preiskovalci menijo, da se je umor zgodil med polnočjo in 5.30 zjutraj, poročajo nemški mediji.

Preiskovalci ne razkrivajo podrobnosti, da ne bi ogrozili preiskave. Javnost je tako obveščena le o glavnih dejstvih, medtem ko podrobnosti o poteku preiskave in morebitnih osumljencih še naprej skrbno varujejo.

Pri iskanju indicev in forenzičnih sledi si pomagajo z najnaprednejšo tehnologijo, potapljači pa preiskujejo reko Elbo v bližini pisateljičine bivalne ladje, saj sumijo, da je bilo orožje, s katerim je bil storjen umor, odvrženo v vodo.

Imena možnih osumljencev in motiv za zločin še niso znani, so pa preiskovalci vzeli vzorce z rok enemu od pisateljičinih sorodnikov, da bi preverili prisotnost smodniški delcev, ki kažejo na uporabo strelnega orožja.

Policija je zaprosila javnost za pomoč pri iskanju prič, ki bi lahko imele koristne informacije o dogajanju okoli ladje v času umora.

Uspešna pisateljska kariera

Alexandra Fröhlich je poklicno pot začela kot novinarka v Ukrajini, kjer je ustanovila žensko revijo v Kijevu. Novinarsko delo jo je kasneje pripeljalo v Nemčijo, kjer je delala kot svobodna novinarka za različne revije, kot so Stern, Petra in Freundin. Prehod iz novinarstva v literaturo se je izkazal za zelo uspešnega.

Leta 2012 je izšel njen prvi roman Moja ruska tašča in druge katastrofe, ki so ga navdihnile njene lastne izkušnje iz zakona z Rusom. Roman je hitro postal uspešnica, med drugim se je uvrstil na lestvico najbolje prodajanih knjig revije Der Spiegel in na nje ostal več mesecev. Knjiga je bila prevedena tudi v francoščino in je prejela pohvale kritikov.

Njena literarna kariera se je nadaljevala s kriminalnim romanom Smrt je gotova, izdanim leta 2016, ki je bil prav tako uspešen in se je uvrstil na več lestvic najbolje prodajanih knjig. Leta 2019 je sledil roman Okostnjaki v omari. Oba je izdala založba Penguin in sta utrdila njen ugled kot pisateljice, ki zna prepletati humor, družinske zgodbe in družbene teme.