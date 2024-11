Planet, goreče igrišče najpremožnejših

Petdeset najbogatejših milijarderjev na svetu s svojimi naložbami, zasebnimi letali in jahtami v nekaj več kot uri in pol v povprečju proizvede več ogljika kot povprečen človek v celotnem življenju, razkriva poročilo Oxfama, v Veliki Britaniji ustanovljene konfederacije 21 neodvisnih nevladnih organizacij (NVO), ki se osredotočajo na zmanjševanje globalne revščine ... Prva študija te vrste spremlja emisije iz zasebnih letal, jaht in naložb, ki onesnažujejo okolje, ter podrobno opisuje, kako superbogati spodbujajo neenakost, lakoto in smrt po vsem svetu. Poročilo je objavljeno pred skorajšnjo Konferenco OZN o podnebnih spremembah v Bakuju v Azerbajdžanu, sredi vse večjih strahov, da se podnebni zlom pospešuje, predvsem zaradi izpustov najbogatejših ljudi.

Če bo svet nadaljeval s sedanjimi emisijami, bo količina CO 2 , ki jo je še mogoče dodati v ozračje, ne da bi povzročili dvig globalnih temperatur nad 1,5 stopinje Celzija, v približno štirih letih presežena. A če bi se emisije vseh prebivalcev ujemale z emisijami enega odstotka najbogatejših, bi bil proračun ogljika porabljen v manj kot petih mesecih. In če bi vsi začeli izpuščati toliko ogljika kot zasebna letala in superjahte povprečnega milijarderja v Oxfamovi študiji, bi se težave pojavile v dveh dneh.

»Superbogataši obravnavajo naš planet kot svoje osebno igrišče in ga zažigajo zaradi užitka in dobička. Njihove umazane naložbe in luksuzne igrače – zasebna letala in jahte – niso le simboli presežka; so neposredna grožnja ljudem in planetu,« je dejal izvršni direktor Oxfam Internationala Amitabh Behar.

Poročilo, prva študija v zgodovini, ki preučuje tako luksuzne prevoze kot naložbe milijarderjev, ki onesnažujejo okolje, predstavlja podrobne nove dokaze o tem, kako njihovi preveliki izpusti pospešujejo podnebni zlom in pustošijo življenja in gospodarstva. Najrevnejše države in skupnosti na svetu so naredile najmanj za povzročitev podnebne krize, a doživljajo njene najnevarnejše posledice.

Oxfam je ugotovil, da je v povprečju 50 najbogatejših milijarderjev na svetu v enem letu opravilo po 184 poletov z zasebnim letalom, pri čemer so v zraku preživeli povprečno 425 ur – in vsak je proizvedel toliko ogljika, kot bi ga povprečna oseba v 300 letih. V istem obdobju so njihove jahte izpustile toliko ogljika, kot bi ga povprečen človek v 860 letih.

»Oxfamova raziskava je boleče jasno pokazala: ekstremne emisije najbogatejših zaradi njihovega luksuznega življenjskega sloga in še bolj zaradi njihovih naložb, ki onesnažujejo okolje, spodbujajo neenakost, lakoto in – da ne bo pomote – ogrožajo življenja. Ni samo nepošteno, da njihovo brezobzirno onesnaževanje in nebrzdani pohlep spodbujata prav krizo, ki ogroža našo skupno prihodnost – to je smrtonosno,« je dejal Behar.