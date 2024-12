Plesalci stavkajo, predstavi odpovedani

Pariški operni hiši Bastille in Garnier, ki sodita pod okrilje državne Opéra National de Paris, sta morali odpovedati baletni predstavi Paquita in Play, saj so baletni plesalci v obeh začeli stavkati, ker nimajo dovolj časa za priprave pred predstavo.

Opéra National de Paris je v prazničnem decembru gledalce vabila na ogled razgibanega klasičnega baleta Paquita, ki ga je leta 2001 oživil Pierre Lacotte. Uspešnica v koreografiji Šveda Alexandra Ekmana bi morala biti v Palais Garnier na sporedu med petim decembrom in četrtim januarjem, a že po premieri 5. decembra so bile ponovitve odpovedane. Naslednji dan se je zgodba ponovila z baletom Play. Gledalci, ki so si ga nameravali ogledati, so namreč dobili SMS sporočilo, da predstava odpade.

Konec leta, ko si gledališke in operne hiše že tradicionalno obetajo dober obisk in zaslužek, se je tako začel z izgubo. Plesalec in predstavnik sindikata CGT Matthieu Botto je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da »stavka velika večina plesalcev«, položaj pa je iz dneva v dan bolj negotov. Pet predstav so že odpovedali, po podatkih Opere pa so zaradi odpovedi baleta Play doslej izgubili 150.000 evrov, zaradi odpovedi Paquite pa 260.000 evrov.

V Operi deluje 154 stalnih plesalcev, nekateri med njimi pa so na družbenih omrežjih opozorili, da težava ni nova ter da že od februarja lani zahtevajo ponovno oceno časa, ki ga potrebujejo za pripravo v zaodrju pred začetkom predstave. Ker se vodstvo na njihove zahteve ni odzvalo, se je 95 plesalcev, ki so plesali v Paquiti, odločilo, da se bodo držali navodil o prihodu v zaodrje 30 minut pred začetkom predstave, kar je bistveno premalo časa za frizuro, ličenje in ogrevanje vseh nastopajočih.

Gledalce bi bili zato primorani obvestiti, da se bo predstava začela s poldrugo uro zamude, vodstvo operne hiše pa se je raje odločilo, da predstavo odpove, plesalcem pa ni dovolilo, da nagovorijo občinstvo in mu pojasnijo okoliščine svojega ravnanja.