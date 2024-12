Macron išče zaveznike za novo vlado

V nadaljevanju preberite:

Negotove povezave, ki so pred tremi meseci reševale tedanjo krizo in pripeljale do vlade Michela Barniera ter jo naposled prav na hitro pokopale, so v Parizu trenutno pretrgane.

Predsednik Emmanuel Macron se zaklinja, da noče imeti opravka z Nacionalnim zborom in Marine Le Pen, ki je edina še podpirala Michela Barniera, potem pa se mu je odrekla, podprla nezaupnico levice in ga strmoglavila.

Na levi so se prav tako razklali, socialisti nočejo imeti nič z Novo ljudsko fronto. Jean-Luc Mélenchon hoče za svojo Nepokorno Francijo dobiti mandat za sestavo vlade, trdi, da so prav nepokorni na levi sredini najmočnejši faktor.

Samo nekaj dni je trajalo navidezno zatišje, ko se je Emmanuel Macron ukvarjal s prenovljeno katedralo Notre-Dame in gostil politične prijatelje od vsepovsod, tudi na novo izvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V ponedeljek je bilo hitro jasno, da Francija potrebuje delujočo vlado, padli Michel Barnier lahko nekaj časa še vodi operativne posle, vendar to ne more trajati dolgo.

V ponedeljek so se v Parizu zaklinjali, da se bo vse zgodilo hitro, v torek zjutraj so oznanjali, da bo vse urejeno v nekaj urah, že danes naj bi imeli ime novega predsednika vlade. Potem pa se je pokazalo, da se realnim razmerjem moči preprosto ni mogoče umakniti.