Počastili promotorja naravnih čudes

V prostorih Kraljeve družba iz Londona so odkrili portret sira Davida Attenborougha in s tem obeležili štiri desetletja članstva svetovno znanega avtorja dokumentarnih naravoslovnih serij. Gre za najstarejše strokovno združenje, ki še vedno obstaja. Ustanovili so jo novembra 1660, leta 1783 pa se je združila s Kraljevo družbo v Edinburgu.

Na umetniškem delu Jonathana Yea, ki je naslikal tudi kraljev prvi uradni portret po kronanju, ima 98-letni sedeči sir David sklenjene roke in zre v gledalca.

Portretiranec je ob tem dejal: »Bila je velika čast, da sem bil pred več kot 40 leti izvoljen za člana Kraljeve družbe in da je moj portret zdaj naslikal mojster, kot je Jonathan Yeo, za obsežno in pomembno zbirko družbe. To je res izjemno.« In dodal: »Preživeti toliko svojega življenja ob pogledu na naravni svet in poskusu, da bi drugim posredoval njegovo osupljivo kompleksnost, lepoto in vse bolj krhkost, je bil velik privilegij.«

Britanski umetnik Yeo pa kje odvrnil: »Težko si je predstavljati javno osebnost, ki je naredila več za vključitev in navdihovanje vseh generacij v čudesih naravnega sveta kot sir David. V času, ko se vse preveč svetovnih voditeljev ne uspe resno vključiti v spopadanje z grožnjami našemu podnebju in naravnemu svetu, je bilo delo Davida Attenborougha in deljenju njegovih čudes in pomembno za vse človeštvu.«

Britanski slikar je poudaril, kako je bil upodobljenec že dolgo njegov osebni navdih, zato je bila velika čast, da so ga prosili, naj naslika njegov portret za Kraljevo družbo.