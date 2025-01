Zaradi voditelja, ki je na službeni večerji zlorabil žensko, odletel vrh Fuji TV

Potem ko je bil znani televizijski voditelj Masahiro Nakai obtožen, da je leta 2023 na službeni večerji spolno napadel žensko, sta v ponedeljek na tiskovni konferenci svoj odstop naznanila predsednik nadzornega sveta Šudži Kano in predsednik uprave ene največjih japonskih televizijskih mrež Fudži TV Koiči Minato. Pri tem sta se gledalcem in vsem prizadetim opravičila zaradi težav in tesnobe, ki jih je povzročil škandal, ki je pretresel japonsko zabavno industrijo.

»Globoko čutim težo svoje odgovornosti za spodkopavanje zaupanja v medije. Ko pogledam nazaj, se zavedam, da je bil naš odziv pomanjkljiv,« je dejal Koiči Minato, ki je že prej priznal, da so v podjetju za obtožbe izvedeli že kmalu po incidentu, a so se odločili, da jih ne razkrijejo javnosti, ker sta imela prednost »fizično in psihično okrevanje žrtve in zaščita njene zasebnosti«.

Prejšnji mesec je prišlo na dan, da je Nakai neimenovani ženski plačal več kot pol milijona evrov, večerjo, na kateri jo je zlorabil, pa so organizirali uslužbenci televizije.

Priljubljeni televizijski voditelj Masahiro Nakai si je kariero uničil na službeni večerji. FOTO: AFP

Zaradi kritik, da poskuša televizija prikriti škandal, je Fudži TV izgubila na desetine pomembnih oglaševalcev, med njimi Nissana in Toyoto, japonska vlada pa je televizijo pozvala, naj ponovno pridobi zaupanje gledalcev in oglaševalcev. Odzvali so se tudi v investicijski družbi Rising Sun Management, ki je večinski delničar Fudži TV. V izjavi za javnost so zapisali, da škandal »razkriva resne napake v korporativnem upravljanju«. Fudži TV je ustanovila neodvisni odbor za preiskavo škandala, izvršni podpredsednik Kendži Šimizu, ki bo zamenjal predsednika uprave Minata, pa je dejal, da nikoli več ne bo »toleriral dejanj, ki kršijo človekove pravice«.

Obtoženi televizijski voditelj Nakai, nekdanji član zelo priljubljene fantovske glasbene skupine SMAP, ki je na televiziji vodil več oddaj, je prejšnji teden dejal, da se umika iz šovbiznisa, njegovo tedensko oddajo pa so ukinili. Zanikal je, da je bil do žrtve nasilen, in dodal, da je zadevo »rešil« s finančno poravnavo, a besne japonske javnosti s tem ni pomiril. Po poročilih, da so tovrstne večerje stalna praksa tudi pri konkurenčnih televizijah, so preiskave napovedale tudi druge televizijske mreže na Japonskem.

Japonsko zabavno industrijo pretresa tudi škandal, povezan s pokojnim medijskim mogotcem Johnnyjem Kitagavo, ki ga obtožujejo zlorabe več sto fantov in mladih moških. Pod okriljem njegove zdaj propadle agencije Johnny & Associates je delovala tudi skupina SMAP, katere član je bil Nakai.