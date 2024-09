Politični sodobni umetnik za zapahi

Za Indijo druga najštevilnejša država na svetu Kitajska se je svetu odprla na različne načine. Izvoz svojih industrijskih izdelkov v tujino je odprla popolnoma, uvoz izdelkov iz drugih držav precej manj, demokracijo, kamor sodi tudi pravica do svobodnega umetniškega izražanja, pa je pustila pred vrati Velikega zida. To je pred kratkim izkusil tudi sodobni umetnik Gao Zhen. Njegov brat in sodelavec Gao Qiang, ki se je pred kratkim preselil v Združene države, je potrdil, da so ga priprli 26. avgusta, naslednji dan pa so to naznanili njegovi ženi.

Brata Gao sta med najbolj znanimi kitajskimi sodobnimi umetniki. Njuno delo ni omejeno na eno zvrst umetnosti, ampak sta kiparja, slikarja in fotografa, pripravila pa sta tudi več svojevrstnih dogodkov, med katerimi so se popolni neznanci, pogosto celo goli, dolge minute tesno objemali.

Vzrok za priprtje Gaa Zhena je kitajski zakon iz leta 2018, po katerem je prepovedano blatiti ugled oziroma čast junakov in mučenikov. Njegov atelje so prebrskali policisti in fotografirali nekatere Gaova dela, med njimi kipe ustanovitelja komunistične Kitajske in njenega dosmrtnega voditelja Maa Zedonga. Gao je skupaj z bratom večkrat z umetninami kritiziral Maa, zato nekateri domnevajo, da bi lahko bil prav to vzrok za aretacijo.

Zanimivo je, da je nameraval Gao, če ga ne bi vtaknili za rešetke, čez nekaj dni z ženo in sinom odpotovati v ZDA. Zato je povsem mogoče, da so mu oblasti v Pekingu z aretacijo preprečile, da bi se, tako kot brat, izognil dolgi in strogi roki matere Partije.

Družina Gao ima sicer čisto osebne zamere do komunističnega režima, predvsem iz časov Maa Zedonga. Med tako imenovano kulturno revolucijo so leta 1968 očeta, preprostega delavca iz danes več kot devetmilijonskega velemesta Jinan z več kot 3000-letno zgodovino, glavnega mesta province Shandong na vzhodu države, aretirali in ga vrgli v ječo, kjer je umrl. Svojcem so uradno sporočili, da je storil samomor, kaj se je zgodilo dejansko, še do zdaj niso izvedeli. Zhen je bil takrat star 12 let, Qiang komaj šest. Brata sta študirala umetnost in leta 1989, ko sta na skupinski razstavi v kitajskem nacionalnem umetnostnem muzeju predstavila štirimetrski plastični kip mešanice moških in ženskih spolnih organov, pokazala, da se bosta usmerila v (zelo) sodobno umetnost.