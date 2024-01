Sredini obvestili iz Buckinghamske in Kensingtonske palače, ki sta z razmikom devetdesetih minut povedali, da mora valižanska princesa Kate v bolnišnico na načrtovani abdominalni kirurški poseg, in da se bo moral prihodnji teden v bolnišnico na korektivni poseg zaradi povečane prostate odpraviti tudi kralj Karl III., so britanske medije navedli k neobičajni ugotovitvi, da na britanskem dvoru pravzaprav vlada pomanjkanje za delo zmožnih članov kraljeve družine.

Foto Odd Andersen Afp

Ob upoštevanju zdravniških priporočil, so sporočili, se 42-letna princesa Kate zelo verjetno ne bo vrnila k javnim dolžnostim vsaj do velike noči, za monarha, ki ga bodo natančneje pregledali prihodnji teden, so prav tako sporočili, da je odpovedal in na kasneje prestavil vse kraljeve obveznosti v bližnjem obdobju. Enako velja za princa Williama, ki se ne bo pojavljal na javnih dogodkih, vse dokler bo njegova soproga v bolnišnici in prve dni okrevanja na domu. Za nastope v javnosti so od najvidnejših dvorjanov ostali le še 76-letna kraljica(za prihodnji ponedeljek ima na urniku obisk v Swindonu), 73-letna princesain njen brat, 59-letni princ

Razlog za hospitalizacijo kralja je povečana prostata, a je stanje benigno, so sporočili iz palače in dodali, da kralj ni nasprotoval objavi diagnoze, ki zelo pogosto doleti moške, da bi s tem tudi druge spodbudil k rednemu pregledovanju. Kralj je tako kot na tisoče moških vsako leto iskal zdravljenje za povečano prostato, so zapisali v izjavi. Tudi zadnje sporočilo iz Kensigtonske palače je bilo, da je bila operacija je bila uspešna in da je mogoče pričakovati, da bo soproga prestolonaslednika Williama ostala v bolnišnici še deset do štirinajst dni, preden se bo vrnila domov, v Windsorsko palačo, kjer bo nadaljevala okrevanje.

Foto Chris Jackson Afp

V sporočilu so dodali, da princesa ceni zanimanje, ki ga je vzbudila izjava o odhodu v bolnišnico, a upa, da bo javnost razumela željo, da življenje njenih otrok v tem času poteka čim bolj normalno in da njeni osebni zdravstveni podatki ostajajo zasebni, zato bo Kensingtonska palača javnost obveščala o njenem okrevanju le takrat, ko bodo na voljo kaki novi bistveni podatki.

Podrobnosti o zdravstvenem stanju princese in vzrokih za operacijo sicer niso podali, potrdili pa so, da ne gre za rakavo obolenje. Po poročanju BBC je skopost uradnih izjav o princesinem stanju pričakovana, a ton sporočila in nekatere podrobnosti dokazujejo, da gre za resno stanje. Princeso so operirali v kliniki v bližini Regent's Parka v središču Londona, kjer so se že zdravili člani kraljeve družine, med njimi tudi pokojna kraljica Elizabeta II. in princ Filip.