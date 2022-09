Ponosen sem, da je bila naša kraljica

London postaja ena sama dolga vrsta čakajočih in žalujočih. Na tisoče ljudi namreč prihaja v britansko prestolnico, da bi se poslovili od kraljice Elizabete II., katere krsta s posmrtnimi ostanki je v dvorani najstarejšega dela Westminstrske palače. Približno osem kilometrov od Southwarka v jugovzhodnem Londonu do Westminstra se vije kolona v poklon monarhinji, predvidena čakalna doba pa je lahko tudi do 14 ur. Vlada je opoldne tudi sporočila, da je čakalna vrsta zapolnjena in bo vstop prekinjen za nadaljnjih šest ur.

Na tisoče ljudi prihaja v London, da bi se poslovili od kraljice Elizabete II. FOTO: Odd Andersen/AFP

Pristojni in britanski mediji obveščajo vse, naj ne računajo, da se bodo lahko v koloni usedli in spočili, saj se vrsta neprestano premika. Za red in organizacijo sicer skrbi več kot tisoč prostovoljcev, redarjev in policistov, za večji nadzor pa so uporabili tudi sistem zapestnic. Tisti, ki čakajo v vrsti, prejmejo barvne in oštevilčene, o katerih so organizatorji povedali, da so strogo neprenosljive. »Zapestnica vam omogoča, da za kratek čas zapustite čakalno vrsto, da uporabite stranišče ali si privoščite osvežilne pijače,« je zapisano v uradnih navodilih, kjer natančno obveščajo tudi, kaj se sme in česa ne prinesti s sabo. Denimo: pripravljeni bodite na hladne večere s pričakovanimi nočnimi temperaturami.

Čustveno, dostojanstveno

Objavili so tudi sledilnik čakalnih vrst v živo, ki ga lahko ljudje spremljajo na youtubu. Ta prikazuje dolžino vrste v miljah, pa tudi predvidene čase in najbližjo točko na koncu vrste. Vrsta se namreč vije mimo različnih londonskih znamenitosti, kot so London Eye, Royal Festival Hall in gledališče Globe. Ob poti je več kot 500 prenosnih stranišč, lokalna prizorišča in muzeji – vključno s kultnim gledališčem Globe – pa ostajajo odprti dlje časa in v nekaterih primerih celo 24 ur, da ljudje lahko uporabljajo njihove prostore. Pred vstopom v Westminstrsko dvorano morajo vsi opraviti varnostni pregled, v notranjosti pa so dovoljene le majhne torbe. Britanski mediji poročajo, da so poskušali nekateri s sabo pretihotapiti tudi svoje ljubljenčke.

Pred vstopom v westminstrsko dvorano morajo vsi opraviti varnostni pregled, v notranjosti pa so dovoljene le majhne torbe. FOTO: Odd Andersen/AFP

Ljudje, ki se pomikajo proti Westminstru, prihajajo z vsega sveta, največ pa je seveda Britancev. Kot piše BBC, nekateri iz dvorane prihajajo objokani in opisujejo pogled na kraljičino krsto kot izredno čustven., ki je z ženo in najstniško hčerko čakal kar 11 ur, je dejal, da se mu je zaradi dostojanstva in slovesnosti naježila koža. »Ampak to, da sem bil tu, mi daje občutek ponosa. Da je bila naša kraljica in nam tako čudovito služila. Ponosen sem, da sem Britanec.«

Ljudje, ki se pomikajo proti Westminstru, prihajajo z vsega sveta, največ pa je seveda Britancev. FOTO: Odd Andersen/AFP

Stari prijateljici Jane Ward in Clare Lynas iz Newburyja sta povedali, da sta imeli srečo, ker jima je menjava straže v dvorani omogočila nekaj dodatnih minut s kraljico. »Bilo je osupljivo, zelo čustveno in lepo,« je povedala 61-letna Clare, upokojena ravnateljica, ki se je hotela dostojno posloviti od kraljice. Natalie Gladin, 47-letna mama iz severnega Essexa, pa je dodala, da se počuti, kot bi izgubila lastno družino.