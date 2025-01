Pred 90. leti se je rodil kralj

Če kdo ne samo v povezavi z glasbo reče Elvis, je jasno, za koga gre. Gre za Elvisa Aarona Presleyja, znanega tudi kot kralj rock'n'rolla. Rodil se je 8. januarja 1935, torej pred 90. leti, v Tupelu v ameriški zvezni državi Mississippi, odraščal pa v po živahni glasbeni sceni slovečem mestu Memphis v zvezni državi Tennessee. Tam je samo dobrih 42 pozneje poleti 1977 tudi umrl je in je pokopan na posestvu Graceland. Številni njegovi oboževalci sicer verjamejo, da dejansko ni umrl in so ga »videvali« še desetletja pozneje.

V prvem mesecu leta je tudi zaslovel. Januarja 1956 je izšel njegov singel Heartbreak Hotel. Postal je izjemen hit in v samo letu so prodali več kot deset milijonov malih plošč. Elvis je nenadoma bil vodilni zvezdnik takrat razmeroma sveže in vedno bolj priljubljene glasbene zvrsti, rock and rolla. V mainstream je pripeljal do takrat marginalizirani zvok afroameriške glasbe, njegovi nastopi so s stališča puritanskih 50. let 20. stoletja srh zbujajoče namigovali na spolnost, na primer z za Presleyja značilnim miganjem z boki. Zato so ga dušebrižniki jadrno razglasili za največjo nevarnost za moralo seveda predvsem belopolte mladine. A to je njegovo priljubljenost samo še bolj poneslo v nebo.

V malo več kot dveh desetletjih, kolikor je še živel, in po njegovi smrti, so prodali po ocenah med 500 milijoni in milijardo nosilcev zvoka, na katerih so posneli njegove pesmi. Če te ocene držijo, je Presley po prodaji najuspešnejši glasbenik v zgodovini. Posnel je več kot 20 studijskih albumov in še več filmov, zadnjega igranega leta 1969. V zadnjih letih življenja se je zaradi nezdravega in nezmernega prehranjevanja ter zlorabe zdravil na recept čez vse mere zredil in umrl zaradi odpovedi srca.

Glede na velezvezdniški status je nenavadno, da se je poročil samo enkrat. Z edino ženo Priscillo Presley je imel edinega otroka, pred letom umrlo hčer Liso Marie Presley, po kateri ima Elvis tri vnukinje in vnuka.

Njegov vpliv na sodobno glasbo in popkulturo nasploh je neizmeren. Zato ni presenečenje, da je vedno na vrhu zaslužkarjev, ki prinašajo gore denarja še po smrti. Lansko leto je bil z »zaslužkom« skoraj 50 milijonov evrov na četrtem mestu med pokojnimi, v letih 2022 in 2023 je, verjetno zaradi uspeha biografskega filma Elvis iz leta 2022, prinesel še po dvakrat več. In seveda ne smemo pozabiti, da je oseba, ki ima, predvsem v Združenih državah, več impersonatorjev ali vsaj posnemovalcev v slogu kičastega oblačenja njegovega zadnjega življenjskega obdobja kot kdorkoli drug.