Predsednica, ki se je skoraj zjokala pred kamerami

»Sem človek. Od sebe damo največ, kar lahko, dokler lahko, potem pa je čas, da gremo. In zame je prišel čas.« Tako presenetljivo je na srečanju članov svoje laburistične stranke v Napierju odstop oznanila predsednica novozelandske vlade Jacinda Ardern. Dvainštiridesetletna političarka namerava odstopiti najkasneje 7. februarja, torej po petih letih in pol na čelu vlade in še pred koncem svojega drugega mandata.

Dodala je, da bo Nova Zelandija novega predsednika vlade dobila po splošnih volitvah, ki bodo 14. oktobra, pri tem pa je v govoru, v katerem ni skrivala čustev in je bila na robu joka, dodala, da na njih ne bo kandidirala. Da bi se izognili nadomestnim volitvam tik pred splošnimi, je še povedala, bo do aprila ostala poslanka okrožja Mount Albert.

Napoved odstopa je sprožila odzive doma in po vsem svetu, agencija Reuters je poročala, da je odhod najmlajše predsednice novozelandske vlade v zgodovini najverjetneje povezan s tem, da bi se laburistična stranka, ki je pod njenim vodstvom začela izgubljati podporo, pred jesenskimi volitvami lahko reorganizirala in okrepila. Predsedničine odločitve, še posebej sočutno ukrepanje ob pokolu v mošeji v Christchurchu leta 2019, odločno vodenje med izbruhom vulkana na otoku Whakaari in nič manj ukrepanje med pandemijo covida-19 so ji v tujini prinesle ugled in priljubljenost, znašla se je na naslovnicah revije Time in britanske izdaje revije Vogue, doma pa je navdušenje nad njo kopnelo zaradi naraščajoče inflacije, grozeče recesije in okrevanja konservativne opozicije.

Mnogi so bili ogorčeni nad strogimi protikoronskimi ukrepi njene vlade, ki so bili med najstrožjimi na svetu, in so v njih videli celo kršitev človekovih pravic. Avgusta 2021 je javno življenje v državi na primer popolnoma zaustavila zgolj zaradi suma na prvi primer okužbe s takratno novo različico delta.

Svoj odstopni govor je predsednica sklenila z besedami: »Upam, da za sabo puščam prepričanje, da si lahko prijazen, odločen, a sočuten, optimističen, a osredotočen.« Na vprašanje medijev, ali računa na zaposlitev v Združenih narodih, je kratko odgovorila, da ta hip nima nikakršnih kariernih načrtov. V pogovoru s svojo štiriletno hčerko Neve je Jacinda Ardern dejala, da se veseli, da bo lahko z njo preživljala čas, ko bo letos začela hoditi v šolo. V sporočilu zaročencu Clarku Gayfordu pa je zapisala: »Poročiva se končno.« Januarja letos je predsednica namreč zaradi novih protikoronskih ukrepov, ki jih je država sprejela zaradi prvih primerov okužb z novo različico virusa, preložila prej načrtovano poroko z dolgoletnim partnerjem.