Predsednikova nepriznana hči spregovori

Mazarine Pingeot, francoska pisateljica, novinarka in predavateljica filozofije na Sciences Po Bordeaux, se je rodila 18. decembra 1974. Nekakšno drugo rojstvo pa je doživela 3. novembra 1994 – na dan, ko je bila njena prava identiteta končno razkrita – da je Pingeot nezakonska hči nekdanjega francoskega predsednika Francoisa Mitterranda. Predsednik je nikoli ni priznal.

Svojo temnejšo, skrivno plat svojega življenja je zdaj razkrila v knjigi. V intervjuju za agencijo AFP je povedala, da so njeno otroštvo usmerjali pripadniki francoske tajne službe, nadzorovali vsak njen korak in poskrbeli, da so obiski slavnega očeta ostali skriti pred svetom.

Ob izidu knjige je poudarila, da si nikoli ni mislila, da bo obisk pariškega stanovanja, v katerem je odraščala, skrita pred očmi javnosti, tako preprosto. »Nisem mislila, da bo mojemu uredniku uspelo priti do njega. Bilo je čudežno hitro!« je 49-letna pisateljica dejala za AFP. Od svojega 9. do 16. leta je živela v 300 kvadratnih metrov velikem stanovanju v zgodovinski palači Palais de l'Alma, zgrajeni pod Napoleonom III, v 7. pariškem okrožju. Več kot 30 let pozneje je od predsednika Emmanuela Macrona in zdajšnjih najemnikov dobila dovoljenje, da v tem stanovanju na ulici Quai Branly s pogledom na Seno preživi 24 ur..

Pariško stanovanje je znotraj kompleksa v lasti francoske države, v njem so nastanjeni javni uslužbenci, ki sodelujejo s predsedstvom. Bivanje tam je bilo zabavno, zanimivo, bila je pustolovščina, o čemer pripoveduje v knjigi 11 quai Branly.

Uknjižena pot v preteklost je bila grenko-sladka. »Bilo je skrivno življenje, kjer nisem mogla veliko narediti,« je dejala in dodala, da sočustvuje z ljudmi na begu. »Žandarji so mi bili zelo všeč, a moj odnos s svetom je bil vedno filtriran. Vse je bilo na zelo kratkem povodcu.«

Prepričana je, da je stvari, o katerih piše, izkusilo veliko otrok, od strahu do osamljenosti do zadrževanja stvari zase. »Kar izstopa, je identiteta zelo slavnega očeta. Morda je vse skupaj bolj zapleteno.« A se zaveda, da se veliko ljudi prav tako ukvarja s skrivnostmi, vključno z identiteto svojih staršev, kar nikoli preprosto. »Kar me zanima, je, da poskušam napisati nekaj, s čimer se lahko vsi identificirajo,« je povedala.

Zdaj je že osem let, odkar se je uradno preimenovala v Mazarine Mitterrand Pingeot, česar pa dolgo časa ni javno razkrila. To je njena prva knjiga, ki jo je podpisala z imenom Mazarine M. Pingeot. pripoved v knjigi je osredotočena na dejstva, saj je želela ohraniti svoja čustva pod nadzorom. »To je povezano z načinom mojega pisanja in morda s tem, kakršen sem,« sklene nezakonska hči.