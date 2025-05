Princ Harry si želi sprave z družino

Vojvoda sussekseški je v čustvenem intervjuju za britanski BBC povedal, da bi se »z veseljem spravil« s kraljevo družino. Dodal je, da je »skrušen«, ker je izgubil pravni spor glede svoje varnosti v Združenem kraljestvu in da je zdaj »nemogoče«, da bi svojo ženo in otroke pripeljal nazaj v Združeno kraljestvo.

Kralj, njegov oče, se po besedah Harryja »zaradi teh varnostnih zadev ne bo pogovarjal z mano«, vendar pa si želi sprave, saj je življenje »dragoceno« in ne ve se, koliko časa je očetu, ki so mu diagnosticirali raka, ostalo do konca življenja.

Za BBC News se je princ Harry pogovarjal v Kaliforniji, potem ko je izgubil pritožbo glede ravni varnosti, do katere so on in njegova družina upravičeni, ko so v Združenem kraljestvu. Harry si je prizadeval, da bi sodišče razveljavilo spremembe določb o njegovi varnosti med bivanjem v Združenem kraljestvu, ki so bile uvedene, potem ko sta se z vojvodinjo Susseško leta 2020 umaknila od kraljevih dolžnosti in se preselila v ZDA. Dejal je, da odločitev o ukinitvi avtomatične pravice do varovanja vpliva nanj »vsak dan« in da je zdaj lahko na Otok vrne le na povabilo kraljeve družine, saj bi le v takšnih okoliščinah dobil zadostno varovanje.

V pogovoru je izpostavil, da ima zelo rad svojo rodno deželo, »kljub temu, kar so storili nekateri ljudje v tej državi. Pogrešam Združeno kraljestvo. In res je žalostno, da svojim otrokom ne bom mogel pokazati svoje domovine.« Na vprašanje, ali je prosil kralja, naj posreduje v sporu glede varnosti, je princ Harry odgovoril: »Nikoli ga nisem prosil za posredovanje - prosil sem ga, naj se umakne s poti in pusti strokovnjakom, da opravijo svoje delo.«

Dodal je, da ga je odločitev sodišča »uničila.« »Prepričan sem, da obstajajo ljudje, najverjetneje tisti, ki mi želijo škodovati, ki menijo, da je to velika zmaga,« je še nadaljeval. S sodnimi postopki je zaključil, saj meni, da na sodišču ne bo mogel zmagati. »Želel bi si, da bi mi to kdo povedal že prej,« je dejal in dodal, da ga je sodba »presenetila«.