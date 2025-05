V nadaljevanju preberite:

Če pogledamo samo tri svetovne velesile, so se Američani vrnili k izolacionizmu, protekcionizmu in carinam, Rusi k imperializmu in ustvarjanju novega imperija, ki ni le krvav, ampak na začetku 21. stoletja tudi bizaren, Kitajska pa po desetletjih oziroma kar stoletjih jalovega iskanja nekakšne nove družbene formule s ponovno uvedbo tržnega gospodarstva in ultrakapitalističnih principov postaja prva ekonomska sila sveta.