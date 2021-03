Princ William: Kraljeva družina ni rasistična

Zaplet je nastal, ko sta Meghan in Harry med intervjujem zatrdila, da so bili na dvoru zaskrbljeni, kako temna bo koža njunega sina Archieja. FOTO: Youtube

Brata Harry in William. FOTO: Toby Melville/Reuters

Potem ko stainpretresla javnost z intervjujem priv Los Angeles, se je oglasil še Harryjev brat,. Pričakovano je skušal zaščititi ugled britanske kraljeve družine, saj je zagotovil, da na kraljevem dvoru niso rasistiZaplet je nastal, ko sta Meghan in Harry med intervjujem zatrdila, da so bili na dvoru zaskrbljeni, kako temna bo koža njunega sina. Na ta očitek je William odgovoril, da z bratom še ni govoril, ampak bo v bližnji prihodnosti. Zraven je pristavil, da se »spomini razlikujejo«, a sta bila Harry in Meghan »vedno zelo ljubljena družinska člana«.Ai je kraljeva družina rasistična, so princa Williama vprašali med obiskom šole v Stratfordu v vzhodnem London, princ pa je odgovoril: »V bistvu nismo rasistična družina.«Sprva niso pričakovali, da bo William spregovoril o tej tematiki, toda očitno se je princ počutil dovolj močno, da je odgovoril tudi na to vprašanje, so zapisali pri BBC.Harry in Meghan sicer nista želela razkriti, koga v kraljevi družini naj bi motila temna polt njunega sina, a je Harry zagotovil, da to nista bilain. Kljub temu je Harry pritrdil, da sta z ženo zapustila Veliko Britanijo tudi zaradi rasističnih opazk v tabloidnih medijih, pri čemer nista čutila nobene družinske zaščite.Zraven je še potarnal, dane odgovarja več na njegove klice, od kar se je odločil, da se umakne od družine. »Trenutno je med nami celo vesolje, a upam, da se bo odnos nekoč popravil,« je med drugim dejal Harry.Intervju z Oprah Winfrey na televizijski postaji CBS si je ogledalo skoraj 50 milijonov ljudi.