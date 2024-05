Prva dama, kot je še ni bilo

Kitajski predsednik Xi Jinping, ki se po petih letih znova mudi v Evropi, bo te dni obiskal Francijo, Madžarsko in Srbijo. Tudi na tej poti bo ob njem življenjska sopotnica Peng Liyuan, ki ga praviloma spremlja na vseh pomembnih dogodkih. Svetovna javnost o njej ne ve prav veliko, saj se prva dama ne želi preveč izpostavljati. Pozornost zahodnih medijev je vzbudila lani na Tretjem mednarodnem strateškem forumu v Pekingu, zdaj pa se mnogi sprašujejo, kakšen je njen vpliv.

Njun zakon traja že 36 let, zvestobo sta si obljubila, še preden je Xi Jinping postal najvplivnejši človek na Kitajskem. Domača publika pa je Peng Liyuan pred tem že poznala kot eno najbolj priljubljenih pevk narodne glasbe. Rodila se je leta 1962 v umetniški družini, njena mama je nastopala v operi. Peng je pri 22 letih postala članica Glasbene skupine Narodnoosvobodilne vojske, kamor sprejmejo le vrhunske glasbenike in umetnike. Nastopala je na pomembnih slovesnostih, potovala po vsej državi, večkrat je gostovala tudi v eni najbolj gledanih novoletnih oddaj. Ko so Xi Jinpinga 2013 izvolili za voditelja Komunistične partije in leto pozneje za predsednika države, je bila Peng Liyuan dekanja akademije umetnosti PLA. Hitro se je pokazalo, da ji je vloga prve dame pisana na kožo, moža je spremljala na mednarodnih konferencah in diplomatskih obiskih, govorila je v Združenih narodih, sodelovala na globalnih dobrodelnih dogodkih, bila posebna odposlanka Unesca za izobraževanje deklet in žensk.

Čeprav so kitajski politiki svoje zasebno življenje desetletja skrivali pred javnostjo, so se mediji o njuni ljubezenski zgodbi močno razpisali. Ob prvem srečanju je ona imela 24 let, on pa 33 in za seboj že ločitev. Menda je po 40 minutah v njej že ugledal svojo bodočo ženo. Poročila sta se leto pozneje, čez pet let se jima je rodila hčerka.

Takšne prve dame, kot je Peng Liyuan, v zgodovini Kitajske še ni bilo. Poznavalci menijo, da je njena priljubljenost v vojski odločilno pripomogla k moževemu vzponu. Po njeni zaslugi si je Xi Jinping ustvaril imidž dobrohotnega vodje, ki z ljubeznijo gleda na svoje rojake. S svojim pristopom je vlogo žene prvega politika Kitajske približala vlogi prve dame, kot jo poznajo v ZDA. Predvsem pa je Peng s svojo pojavo ublažila podobo Xi Jinpinga, ki na Zahodu velja za enega najmanj priljubljenih voditeljev. Pred nekaj leti so kitajski državni mediji predvajali glasbeni spot, v katerem je bilo med drugim slišati verze: Moški naj se učijo od očeta Xija, ženske pa od mame Peng. In čeprav ona med ljudmi uživa večjo priljubljenost kot Xi Jinping, vsi skrbno pazijo na to, da ga nikoli ne zasenči. Pravijo, da prva dama zelo dobro ve, kako naj v javnosti igra svojo vlogo.