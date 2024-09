Prvič popolna zmagovalka serija v japonščini

Na 76. podelitvi najprestižnejših nagrad iz sveta televizijske produkcije v Los Angelesu je med drugim slavila izjemno priljubljena in razvpita Netflixova serija Baby Reindeer, ki je v sodnem postopku. Popolno zmagoslavje so sicer doživeli ustvarjalci epske japonske dramske serije Šogun televizijske hiše FX. Gre za priredbo istoimenskega zgodovinskega romana Jamesa Clavella iz 70. let preteklega stoletja, ki zajema fevdalni red z začetka 17. stoletja na Japonskem oziroma tako imenovano obdobje samurajev.

S kar 18 kipci Šogun ni postavil le rekorda v zgodovini podeljevanja emmyjev, kar zadeva predvajanje v eni sezoni. Poleg naziva najboljše dramske serije je namreč postal prvi prejemnik te nagrade kot delo, ki ni v angleškem jeziku. Lovorika najboljših igralcev v glavni vlogi je prav tako prvič pripadla Japoncema Ani Savai in Hirojukiju Sanadi, tudi producentu.

Japonski zvezdnik Hirojuki Sanada z ekipo serije Šogun včeraj v Los Angelesu FOTO: AFP

Japonski zvezdnik, ki je med drugim nastopil v hollywoodskih uspešnicah Poslednji samuraj in John Wick: Chapter 4, se je v zahvalnem govoru, delno podanem v japonščini, zahvalil celotni ekipi in sodelujočim mojstrom: »Strast in sanje, ki smo jih podedovali od vas, so prečkale oceane in meje.«

Tožba zaradi obrekovanja

Med glavnimi junakinjami slavnostne podelitve, ki sta jo mojstrsko povezovala oče in sin Eugene in Dan Levy, sta bili tudi seriji The Bear (FX) in Baby Reindeer, saj je vsaka odnesla četverček emmyjev. Netflixova temačna britanska serija Baby Reindeer zagotovo sodi med najodmevnejše in hkrati najbolj kontroverzne. Zgodba o dolgoletni obsedeni zalezovalki in spolni zlorabi moškega iz televizijskega sveta namreč temelji na resničnih dogodkih glavnega igralca in avtorja Richarda Gadda.

Temačno serijo Baby Reindeer o zalezovalki in spolni zlorabi je novopečeni emmyjevec Richard Gadd (ob njem prav tako z emmyjem nagrajena soigralka Jessica Gunning) ustvaril na podlagi lastnih izkušenj in travm. FOTO: promocijsko gradivo

Temna senca je na po vsem svetu izjemno gledano serijo padla, ko se je v liku strašljive zalezovalke Marthe prepoznala konkretna oseba, Škotinja Fiona Harvey. Ta po poročanju BBC toži Netflix zaradi obrekovanja, malomarnosti in kršitve zasebnosti, časopis Independent pa podrobneje navaja, da ponudniku pretočnih vsebin očita, da jo je lažno prikazal kot zaradi zalezovanja obsojeno zločinko, ki je nekaj časa preživela v zaporu. Sodni proces naj bi stekel prihodnje leto v začetku maja.

Za uspeh nujno tveganje

Gadd v postopku ni naveden kot toženec, a je kljub temu podal obsežno izjavo s poudarkom na tem, da negativka v zgodbi ni Fiona: »Tako kot vsi liki v seriji je Martha izmišljena oseba z izmišljenimi značilnostmi, ki se zelo razlikujejo od Harveyjeve.« Predstavniki Netflixa mu še naprej stojijo ob strani. Ob prejetju emmyjev za serijo, scenarij in najboljšega igralca je izjavil, da si pred desetimi leti, ko je bil še popolnoma na tleh, ni mislil, da se bo tako uspešno postavil nazaj na noge in celo prejel eno največjih strokovnih nagrad:

»Ne bi rad zvenel arogantno, ampak želim si spodbuditi vsakogar, ki trenutno preživlja težke čase, naj ne obupa in naj vztraja.« Kolegom ustvarjalcem iz sveta televizije je namenil nasvet za uspeh, da je treba pri dobrem pripovedovanju zgodb našega časa premikati meje in raziskovati tudi najbolj neprijetne reči – četudi pri tem tvegaš, da ti spodleti.