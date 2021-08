Rad bi prehitel četrti val

V spremstvu žene in treh otrok je Justin Trudeau že začel volilno kampanjo. FOTO: Patrick Doyle/Reuters

Tudi oče Justina Trudeauja, Pierre Trudeau, je bil kanadski premier. FOTO: Reuters

Kanadski premierse je v nedeljo zjutraj odpravil na obisk k zastopnici uradne voditeljice njegove države, britanske (ter med drugim tudi kanadske, avstralske in novozelandske) kraljice Elizabete II., generalni guvernerki Mary Simon. Predlagal ji je, naj razpusti poslansko zbornico, spodnji dom kanadskega parlamenta. Guvernerka je predlog sprejela in Kanadčani se bodo na volitve odpravili 20. septembra.Na oblast se je Trudeau zavihtel leta 2015, vendar so njegovi liberalci (LPC) – kljub imenu gre za levosredinsko usmerjeno stranko – na volitvah leta 2019 izgubili absolutno večino v 338-članski poslanski zbornici. Kot voditelj največje stranke s 155 poslanci pa mu je uspelo sestaviti manjšinsko vlado. Ob pomoči levo usmerjenih novih demokratov (NDP), ki niso člani vlade, je Trudeau sprejel ključne zakone, med njimi o proračunu in pomoči zaradi epidemije covida-19. Kljub temu je prepričan, da ob koncu epidemije potrebuje trdno večino. »O tem, kako bomo zaključili boj proti covidu-19 in se postavili nazaj na noge, morajo odločati Kanadčani sami,« je poudaril 49-letni premier.Pri odločitvi za razpis predčasnih volitev gotovo ni bilo nepomembno, da raziskave javnega mnenja kažejo, da bi LPC po letu 2015 lahko spet dobila absolutno večino v poslanski zbornici, kar bi ji omogočilo udobno vladanje. Vendar analitiki opozarjajo, da se gre Trudeau nevarno igro. Če bo četrti val korone, ki ga tudi v Kanadi napovedujejo zelo kmalu, udaril med volilno kampanjo, bi se lahko premierovi obeti o veliki zmagi hitro sfižili. Čeprav je država pri cepljenju proti kovidu med najuspešnejšimi na svetu, saj je več kot šest desetin prebivalcev polno zaščitenih, iz Kanade namreč zadnje čase poročajo o več kot tisoč novih primerih bolezni dnevno.»To je zanj edina možna časovnica. Ko se bodo učenci vrnili v šole in študenti na univerze, bo število okužb s covidom-19 v roku dveh tednov neizbežno poskočilo. Poleg tega je Trudeaujeva vlada na oblasti že več kot leto in pol, kar je povprečna "življenska doba" manjšinskih vlad,« je odločitev premiera za volitve konentiral profesor politologije na univerzi v mestu Winnipeg v osrednjem delu Kanade Felix Mathieu.Po osnovni izobrazbi je Trudeau učitelj, vendar je s politiko povezan celo življenje. Njegov oče je bil legendarni kadadski premier Pierre Trudeau, ki je vodil vlado v letih od 1968 do 1979 in od 1980 do 1984. Čeprav je bil oče v času mladosti Justina Trudeauja najmočjejši kanadski politik, je fant hodil v javno šolo, v katero se je vozil z navadnim šolskim avtobusom, za katerim pa se je peljal policijski avtomobil.Kot srednješolski učitelj francoščine in matematike se je v javnost vrnil leta 2000 z odmevnim govorom na pogrebu očeta. Poučevanje je zamenjal s politiko. Leta 2008 je postal član poslanske zbornice, leta 2013 prevzel vodenje LPC in leta 2015 je postal premier. Z ženo Sophie Grégoire imata tri otroke. Trudeauji so francosko govoreči, a so trdni privrženci enotne Kanade in torej ne podpirajo želje velikega dela francosko govorečih sonarodnjakov, da bi se frankofonska provinca Québec odcepila od Kanade.