Raygun napovedala slovo s tekmovanj

»Ne bom več tekmovala. Čeprav sem to še naprej nameravala početi, se mi zdi to zdaj res težko. Ljudje bodo snemali, šlo bo na splet, a izkušnja ne bo enaka,« je avstralska olimpijka Rachael Gunn z umetniškim imenom Raygun povedala na avstralski radijski postaji 2DayFM in najavila upokojitev s tekmovanj. Še vedno bo plesala, toda v svoji dnevni sobi s svojim možem, nekdanjim uspešnim breakdancerjem Samuelom Freejem.

Kot vzrok za umik je 37-letna doktorica kulturologije, univerzitetna predavateljica in raziskovalka navedla »res burno« reakcijo po njenem nastopu na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu, ki je povzročil »precej uničujočega« sovraštva. S svojimi nenavadnimi plesnimi gibi, vključno s kengurujskimi skoki sodnikov ni navdušila, izgubila je vse tri dvoboje in pristala povsem na repu uvrščenih v predtekmovanje, predvsem pa je postala tarča svetovnega posmeha.

Njeni gibi so sprožili plaz memov na družbenih omrežjih, kopirali so jih v nočnih pogovornih oddajah, njena zelena trenirka je povzročila neusmiljene parodije na spletu, okoli tega, kako se je sploh uvrstila v avstralsko olimpijsko ekipo, pa so se širile teorije zarote. Je pa vendarle dobila tudi svoj krog podpornikov, med njimi kolege avstralske olimpijce in celo premierja države.

Raygun, ki je poudarila, da je olimpijski nastop vzela zelo resno, pri pripravah na igrah garala in dala vse od sebe, je septembra letos za kratek čas zavzela celo vrh lestvice svetovne športne plesne zveze (WDSF) na podlagi štirih najboljših dosežkih v zadnjih 12 mesecih. Breaking je debitiral na olimpijskih igrah v Parizu, vendar te discipline na prihodnjih olimpijskih igrah v Los Angelesu ne bo.