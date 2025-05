Rekordnih devetnajstkrat na vrhu sveta

Britanski alpinist Kenton Cool (51) je v nedeljo ob enajstih po lokalnem času podrl lastni rekord v številu vzponov na najvišjo goro na svetu med alpinisti, ki niso šerpe. Na vrhu 8849 metrov visokega Mount Everesta je stal že devetnajstič. Štiri dni pred najnovejšim rekordom je sledilcem na instagramu sporočil, da je vremenska napoved »končno ugodna« in mu dovoljuje, da skuša osvojiti vrh. »Upam, da nam bo glede na število alpinistov uspelo vdeti nit v šivanko, da bomo v višinah varni in bomo uživali,« je še zapisal. Spomladanska plezalna sezona je na Everestu zelo priljubljena. Iztekla se bo konec maja, s prihodom monsunske deževne sezone, ki otežuje plezanje. Cool, ki prihaja iz jugozahodne Anglije, je vrh osvojil skupaj s še nekaj alpinisti, Išvari Paudel iz Himalayan Guides Nepal, ki je opremil njegovo odpravo, pa je sporočil, da dobro napreduje tudi pri spustu.

Kenton Cool pred dvema letoma, ko je vrh osvojil sedemnajstkrat. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

Rekordni podvig so pohvalili tudi njegovi alpinistični kolegi. Britansko-ameriški gorski vodnik Adrian Ballinger, ki je vodil že več kot 150 odprav, je za agencijo Reuters povedal, da je Kenon Cool »krasen človek, s katerim lahko deliš zgodbe o dveh desetletjih na gori«, ter da je zaradi »svojih izkušenj, karizme in moči dragocen član skupnosti Everesta.« Njegov dosežek je pohvalil tudi jordansko-palestinski alpinist Mostafa Salmeh, ki je kot prvi musliman osvojil sedem najvišjih vrhov na vseh sedmih celinah. »Neverjetno, Kenton,« je zapisal. V tem tednu je bil Mount Everest sicer usoden za vsaj dva plezalca, Subrato Goša iz Indije in Philippa Santiaga II. s Filipinov, poroča BBC.

Vsako leto na vrhu

Kenton Cool, ki dela tudi kot gorski vodnik in je na več pomembnih vzponov, vključno z Everestom, vodil tudi britanskega raziskovalca sira Ranaulpha Fiennesa, prvega človeka, ki je osvojil tako Severni kot Južni tečaj, se je na Everest prvič povzpel leta 2004 in od takrat ga osvoji skoraj vsako leto. Leta 2014 se na vrh ni mogel povzpeti, ker je bila sezona odpovedana, potem ko je v plazu umrlo 16 šerp. Leto kasneje mu je načrte prekrižal potres, ki je sprožil snežni plaz, ta pa je pod seboj pokopal 19 ljudi, leta 2020 pa pandemija koronavirusa.

Tokrat ga je spremljal šerpa Dordži Gjalžen, ki je v nedeljo na vrhu sveta stal že triindvajsetič. Svetovni rekorder po številu vzponov na Mount Everest je sicer nepalski šerpa Kami Rita, ki je vrh osvojil kar tridesetkrat, pravkar pa na gori poskuša postaviti nov svetovni rekord.

Tudi sam Kenton Cool je že leta 2022, ko se je na Everest povzpel šestnajstič, opozoril, da ga šerpe v tem pogledu bistveno prekašajo. »Zelo sem presenečen nad zanimanjem, sploh ker ima mnogo šerp toliko več vzponov,« je takrat povedal v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP.