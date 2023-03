Reševal je Kitajsko, reševal je svet

V starosti 93 let se kje poslovil dr. Jiang Yanyong, nekdanji kitajski vojaški kirurg, ki je leta 2003 razkril, da komunistične oblasti prikrivajo epidemijo sarsa. Zaradi svoje vloge statusno imenovan za žvižgača je v kitajski prestolnici Peking umrl zaradi pljučnice. S tem, ko je v zgodnji fazi epidemije sarsa razkril, da gre za nevarnost večjih razsežnosti, kar so uradni kitajski organi seveda prikrivali, je rešil premnoga življenja.

Pred dvema desetletjema se je z virusom sarsa po svetu okužilo več kot osem tisoč ljudi, za skoraj desetino je bil po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije virus usoden. Ko je kitajski zdravstveni minister javnost obvestil, da imajo nekaj primerov tedaj nove smrtonosne bolezni dihal, je Jiang delal v pekinški vojaški bolnišnici.

Dr. Jiang je razkril, da nekaj primerov v resnici pomeni več kot sto umrlih zgolj v njegovi bolnišnici, in se s tem odločil razkriti zatajevanje kitajskih oblasti. Državnim televizijam je pisemsko obelodanil sprenevedanja zdravstvenega ministra, a ga kitajska javnost ni pretirano upoštevala. Rojaki so na doktorjeva opozorila postali pozornejši šele, ko so jih v celoti objavili tuji mediji.

Jiangova poštenost je državne oblasti prisilila k priznanju lažnega informiranja o virusu, Svetovno zdravstveno organizacijo pa k akciji. V hipu so sprejeli učinkovite omejevalne ukrepe, širjenje virusa je bilo zajezeno, odpuščena sta bila tako kitajski zdravstveni minister kot tedanji župan Pekinga.

»Čutil sem, da moram razkriti, kaj se dogaja. Pa ne le da bi rešil Kitajsko, ampak tudi svet,« je povedal pred dvema desetletjema.

Po sarsu še na Trg

Po tem, ko je razkril prikrivanje sarsa, se je lotil še nevarnejše naloge. Eno in edino vladajočo komunistično partijo je pozval k priznanju, da je bilo zatrtje protestov na Trgu nebeškega miru leta 1989 napaka, ki je terjala na stotine, če ne tisoč smrtnih žrtev. Tisti čas je namreč služboval na pekinški urgenci in se soočal z žrtvami oblasti, ki so se protestnikov lotevale s tanki, strojnicami in drugim orožjem. Poudarjal je, kako mora komunistična stranka priznati svoje napake.

Dejstvo, da si je upal prekiniti tako imenovani standardni kitajski molk, sta z ženo Hua Jongwei plačala s hišnim priporom.

Leta 2010 je napisal pismo kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu, v katerem je zatrtost na Trgu nebeškega miru označil za zločin.

Pogumni žvižgač se je rodil leta 1931 v vzhodnem kitajskem mestu Hangdžou v premožni bančniški družini, medicino pa je začel študirati, potem ko je videl svojo teto umreti od tuberkuloze.