Kmalu bo jasno, kdo se bo potegoval za najbolj zaželene zlate kipce

Ameriška akademija filmskih znanosti in umetnosti bo po dveh preložitvah zaradi uničujočih požarov na območju Los Angelesa danes vendarle razglasila letošnje nominacije za oskarje. Prav zaradi ognjenih zubljev je namreč akademija podaljšala obdobje glasovanje, ki je potekalo do minulega petka.

Nominacija bo akademija objavila danes ob 5.30 po pacifiškem času, kar je ob 14.30 po srednjeevropskem času. Nominacije bo akademija objavila med virtualnim dogodkom brez medijskega pokrivanja v živo.

Razglasitev nominacij za oskarja je bila prvotno načrtovana za petek, 17. januarja, a so jo nato preložili naprej na 19. januarja in kasneje na 23. januar.

Akademija je 17. decembra lani objavila ožji izbor filmov za oskarje v desetih kategorijah, tudi za mednarodni celovečerni film. V tej kategoriji se je v ožji izbor uvrstilo 15 filmov: brazilska dokumentarna drama Ainda Estou Aqui, ki ima angleški prevod I'm Still Here, komedija Une langue universelle (Universal Language) iz Kanade, češki zgodovinski triler Vlny (Waves), danska zgodovinska drama Dekle z iglo in francoski glasbeni film Emilia Pérez, ki je že slavil na evropskih filmskih nagradah in zlatih globusih.

V ožjem izboru so še politični triler Seme svetega figovca iz Nemčije, islandska romantična drama Snerting (Touch), irska črna biografska komedija Kneecap, italijanska drama Vermiglio iz Italije, latvijski animirani film Valovanje, norveška psihološka drama Armand, palestinski dokumentarec Iz ničelne točke, dokumentarec Dahomej iz Senegala, tajska komedija Lahn Mah (How to Make Millions before Grandma Dies) ter triler Santosh iz Združenega kraljestva.

Slovenski kandidat za oskarja za mednarodni celovečerni film je bila letos Odrešitev za začetnike režiserke in scenaristke Sonje Prosenc. Film je izbrala Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, a se Odrešitev za začetnike ni uvrstila v ožji izbor. To doslej še ni uspelo nobenemu slovenskemu filmu. Je pa France Štiglic kot režiser hrvaškega filma Deveti krog z letnico 1960 edini slovenski režiser, ki je bil nominiran za oskarja za najboljši tujejezični film.

97. podelitev oskarjev bo v hollywoodskem Dolby Theatre v nedeljo, 2. marca.