Rudy Giuliani na Amazonu kupuje cenene kravate

Malenkosti lahko veliko razkrijejo o človekovi usodi, še posebej če je govora o strmoglavljenem vplivnežu, kakršen je bil nekoč Rudy Giuliani. Nekdanji odvetnik predsednika Donalda Trumpa, pred tem pa uspešni župan New Yorka, je pred sedmimi meseci na sodišče vložil zahtevek za osebni stečaj, saj ni mogel plačati 146 milijonov dolarjev odškodnine, ki so mu jo dosodili zaradi obrekovanja dveh delavk na volišču v Georgii. Tedaj se je med drugim razkrilo, da mu Donald Trump dolguje dva milijona dolarjev, zdaj pa so ameriški mediji dobili še bolj intimen vpogled v njegov nenavadni življenjski stil. Osemdesetletni Giuliani je sodišču v New Yorku predložil dokumente o izdatkih, ki jih je imel v letošnjem maju. Ti razkrivajo, da je tudi on, tako kot mnogi s tankimi denarnicami, marsikaj kupil na Amazonu. Za nakup stativa, kablov za polnjenje, brezžičnih slušalk, kreme za porjavitev in mat pudra je porabil skoraj 1900 dolarjev. Vse to ima svoj smisel, Giuliani je namreč zagnan ustvarjalec podkastov, v katerih komentira aktualno dogajanje doma in po svetu. S publiko je delil svoje mnenje o sojenju proti Trumpu, kjer je sodišče označil za fašistično in koruptivno, komentiral je tudi poteze svojega nekdanjega delodajalca. Svoje mnenje pa izraže tudi glede zunanje politike, od izralsko-palestinska konflikta naprej in deli nasvete drugim politikom.

Na njegovem seznamu majskih nakupov pa se je znašlo tudi šest kravat iz poliestra. Zakaj? Ker ima slab okus, so ugotovili v New York Magazine.