Ruski balerini se je življenje spremenilo v enem dnevu

Tridesetletna primabalerina Olga Smirnova je zaradi vojne v Ukrajini sredi marca kot prva Rusinja zapustila znameniti Bolšoj teater. »Z vsem srcem sem proti vojni,« je tedaj sporočila prek aplikacije telegram. Zatekla se je na Nizozemsko in tam so zvezdnico na vrhuncu kariere sprejeli odprtih rok. Tri tedne po radikalni spremembi je nova članica Nizozemskega narodnega baleta v pogovoru za britanski Observer podrobneje pojasnila vzroke in okoliščine odhoda iz domovine.

»Moje življenje se je spremenilo v enem samem dnevu. Še zjutraj nisem vedela, da bom zapustila Rusijo, zvečer pa sem že sedela na letalu,« je povedala v videointervjuju. Nekaj dni pred tem je na družbenem omrežju objavila, da »si nikoli ni mislila, da se bo sramovala Rusije … Ampak zdaj obstaja ločnica med prej in potem.« Zavedala se je, da njena izjava ne bo ostala neopažena, a pravi, da ni mogla ravnati drugače. »Čutila sem, da se moram oglasiti. Tega nisem mogla zadržati v sebi. Mnogi umetniki so izrazili svoje mnenje. Občudujem rusko književnost. Dostojevski in Tolstoj sta moja najljubša pisatelja in iz njunega zgleda se človek lahko nauči, da je treba govoriti iskreno in odprto.« Čeprav ji zaradi izrečenih besed takrat ni nihče grozil, se v domovini ni več počutila varno, zato sta z možem odšla. »Čutila sem, da je ozračje v državi napeto. Začeli so odpovedovati mednarodne lete, širiti so se začele govorice, da bodo zaprli meje, zato sva se odločila oditi. Nisva hotela tvegati in še naprej čakati.« Prek Dubaja sta odletela v Amsterdam, kjer se je že naslednji dan pridružila ansamblu na vajah.

Njeni starši, ki so še vedno v Rusiji, so za hčerino selitev izvedeli šele, ko je novico o novi balerini uradno objavil Nizozemski narodni balet. Tedaj šele jih je lahko poklicala in jim pojasnila situacijo. Zaveda se, da bodo potrebovali nekaj časa, preden bodo razumeli njeno odločitev in se z njo sprijaznili. Umetnica pravi, da ni nikoli spremljala politike, a v nekem trenutku političnega dogajanja ni bilo več mogoče ignorirati. Ker na začetku vojne zaradi poškodbe ni bila vpeta v vsakodnevne vaje, je razmere lahko videla bolj jasno. »Vojna je v našem civiliziranem svetu nesprejemljiv način reševanja konfliktov,« razmišlja balerina, ki se že pripravlja na novo uprizoritev Raymonde. »Prava sreča je, da lahko spet vadim. To me rešuje pred zunanjim kaosom,« razmišlja Olga Smirnova, ki se zaveda, da bi se lahko v rodni Sankt Peterburg vrnila le, če bi vzela nazaj izrečene besede. Tega pa ne namerava storiti. Želi si, da bi se vojna čim prej končala, ob tem pa se sprašuje, v kakšnih odnosih bo Rusija v prihodnje s preostalim svetom. Poteze ruske vlade so namreč njen ugled močno okrnile.