S čipko prekrita Madonna očarala milanske modofile

Aktualni snovalci modnih smernic vedno znova navdihe črpajo iz minulih obdobij preteklega stoletja. Legendarna italijanska modna oblikovalca Domenico Dolce in Stefano Gabbana, očeta modne hiše Dolce & Gabbana (D&G), trenutno stavita na 90. leta. Na milanskem modnem tednu, ki se je zaključil danes, sta požela ogromno pozornosti in navdušenja tudi zato, ker je bila njuna gostja Madonna. Pop kraljici sta se pri svojem ustvarjanju kot muzi priklonila že večkrat, a tokrat sta se osredotočila le na njen slog v obdobju svetovne turneje Blond Ambition (1990).

66-letna ameriška superzvezdnica italijanskih korenin je na sobotno modno revijo v Milanu kot gostja iz prve vrste prikorakala od glave do peta prekrita s francosko chantillyjsko čipko z zlato-črno krono na glavi. Spodaj je imela črn korzet, prosojne dolge rokavice in mrežaste nogavice, seveda vse z imenitno etiketo D&G.

Po poročanju Guardiana jo je ob prihodu tisočglava množica nagradila s stoječimi ovacijami. Manekenke na modni reviji so med drugim imele na sebi za Madonno iz 90. let tipične stožčaste modrčke, steznike, kostime, ki so spominjali na tiste iz kultnega glasbenega videa za pesem Vogue (1990), verske simbole in platinaste lasulje z angelskimi kodrčki.

Poljub roke in večna hvaležnost

Po sobotnem modnem šovu, poimenovanem Italian Beauty je Madonna prejela še en bučen aplavz modofilov z vsega sveta, ko sta oblikovalca po priklonu publiki z modne steze prikorakala do nje in ji džentlmensko poljubila roko. Po njunih besedah je bila zanju od nekdaj ikona, saj se je tudi po njeni zaslugi njuno življenje spremenilo, za kar ji bosta večno hvaležna.

Modne kolekcije nista ustvarila le v čast ikonične pevke in plesalke, ampak sta se hkrati poklonila tudi kolegu, francoskemu modnemu oblikovalcu Jeanu Paulu Gaultierju. Prav ta je namreč poskrbel za garderobo na turneji Blond Ambition. Gre za drugo najuspešnejšo turnejo tistega časa; prekosil jo je le kralj popa Michael Jackson s turnejo Bad. Madonna je prah dvigovala predvsem zaradi drznega prepletanja religije in spolnosti, ko je denimo med uspešnico Like a Prayer na odru simulirala masturbacijo, zaradi česar so ji v Torontu grozili z aretacijo.