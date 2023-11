Sam Altman izgubil zaupanje članov odbora družbe in službo

Upravni odbor podjetja OpenAI, ki je lani svetu predstavilo klepetalni robot umetne inteligence ChatGPT, je odpustil glavnega izvršnega direktorja Sama Altmana, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev je presenetila tako strokovno kot splošno javnost, saj velja 38-letni velja za osrednjega igralca pri razvoju umetne inteligence.

Altman je z izdajo klepetalnega robota z umetno inteligenco, ki lahko v le nekaj sekundah pripravi vsebino po modelu človeka, kot so pesmi ali umetniška dela, namreč postal senzacija tehnološkega sveta in nova zvezda Silicijeve doline.

Upravni odbor OpenAI je v izjavi zapisal, da je Altmanov odhod sledil procesu premišljenega pregleda, ki je pokazal, da ni bil dosledno iskren v komunikaciji z upravnim odborom, kar je oviralo njegovo zmožnost uresničevanja njegovih odgovornosti. Skratka izgubil je zaupanje članov odbora. Altman je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da je bil njegov čas v OpenAI zanj osebno transformativen in da upa, da je svet tudi nekoliko probrazil. Kot je dodal, mu je bilo najbolj všeč delati s tako nadarjenimi ljudi, več pa da bo povedal pozneje.

Altman je odraščal v predmestju St. Louisa, pri osmih letih je dobil svoj prvi računalnik in od takrat se ni ločil od njega. Računalniki in dostop do spletne skupnosti so mu kot geju pomagali pri vsakdanjem krmarjenju v življenju v konservativnem okolju, kot je nekoč dejal v intervjuju za Esquire.

Kot mnogi drugi, ki so se udinjali na področju informacijske tehnologije, je tudi on pustil študij na Stanfordu in ustanovil lastno podjetje, Loopt, ki je uporabnikom pametnih telefonov omogočalo, da selektivno delijo svojo lokacijo. Loopt so leta 2012 kupili za več kot 43 milijonov dolarjev in Altmanovo mesto v Silicijevi dolini je bilo zagotovljeno. Vzel si je leto dni dopusta, med katerim je prebral na desetine učbenikov in izvedel za področja, ki so ga zanimala, učil se je o jedrskem inženirstvu, sintetični biologiji, vlaganju in umetni inteligenci. Skratka, zasejano je bilo seme za področja, ki je pozneje vplivalo na njegovo delovanje.

Sejal tudi resnico o umetni inteligenci

Začetek projekta ChatGPT je sprožil tekmo na področju umetne inteligence med tehnološkimi velikani, kot so Amazon, Google, Microsoft in Meta. Microsoft je v OpenAI vložil več milijard dolarjev in tehnologijo tega podjetja vključil v svoje ponudbe, vključno z iskalnikom Bing. Google je hitro začel delati na svoji ponudbi umetne inteligence, vključno s klepetalnim robotom Bard.

Altman je sredi maja pričal pred ameriškim kongresom ter ameriško vlado pozval, da uredi področje umetne inteligence in uvede nadzor nad novimi modeli, ki se pojavljajo na trgu. Chatgpt in drugi podobni programi lahko generirajo odgovore na vprašanja, ki so zelo podobni človekovim, vendar so lahko nenatančni, celo napačni in zavajajoči, je opozoril in se zavzel za ustanovitev agencije, ki bi izdajala licence podjetjem za umetno inteligenco. Prav tako bi bilo treba, je takrat dodal, podjetja, kot je Open AI, neodvisno revidirati. O umetni inteligenci je govoril tudi z več voditelji držav, ki so zaskrbljeni zaradi varnosti nove tehnologije in morebitnih zlorab.

Altmana bo na položaju glavnega izvršnega direktorja začasno nadomestila glavna tehnološka direktorica Mira Murati.