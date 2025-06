Sarkozyju odvzeli še legijo časti

Nicolas Sarkozy, ki je bil na čelu Francije med letoma 2007 in 2012, je bil leta 2021 v dveh ločenih sodnih postopkih obsojen zaradi korupcije. Po prvi obsodbi je bil obsojen na tri leta zapora, dve leti pogojno in eno leto zapora; na sodbo se je pritožil. Kasacijsko sodišče je lani sodbo potrdilo in odredilo, da lahko Sarkozy enoletno kazen odsluži v hišnem priporu z elektronsko zapestnico.

Prejemnik legije časti je iz reda samodejno izključen, če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje ali če je obsojen na zaporno kazen enega leta ali več. V tem primeru gre za izključitev de jure, je marca poudaril francoski general in kancler legije časti Francois Lecointre, ki je danes izdal odlok o izključitvi.

Sarkozyju trenutno sodijo v ločeni zadevi zaradi obtožb o sprejemanju nezakonitih sredstev za financiranje kampanje. Tožilstvo predlaga sedemletno zaporno kazen, sodišče pa naj bi sodbo izreklo septembra.

Kljub vsemu Sarkozy ostaja vplivna osebnost in se redno srečuje z aktualnim predsednikom Francije Emmanuelom Macronom. Ta je odločitvi o odvzemu legije časti Sarkozyju nasprotoval, dodaja francoska tiskovna agencija AFP.

Sarkozy je postal drugi nekdanji voditelj države, ki so mu odvzeli odlikovanje, po nacističnem kolaborantu Philippu Petainu, ki je bil avgusta 1945 obsojen zaradi veleizdaje.

Rodil se je v Parizu, v družini z madžarsko protestantskimi, grško- judovskimi in francosko katoliškimi koreninami.

Med letoma 1983 in 2002 je bil župan Neuilly-sur-Seine, med drugim mandatom Françoisa Mitterranda pa minister za proračun pod predsednikom vlade Édouardom Balladurjem. V drugem predsedniškem mandatu Jacquesa Chiraca je bil minister za notranje zadeve in minister za finance. Na francoskih predsedniških volitvah leta 2007 je zmagal proti kandidatki Socialistične stranke (PS) Ségolène Royal, nato pa se v času mandata soočil s finančno krizo leta 2008, recesijo in evropsko dolžniško krizo, rusko-gruzijsko vojno ter arabsko pomladjo. Leta 2008 se je v Elizejski palači v Parizu poročil z italijansko-francosko pevko in skladateljico Carlo Bruni.

Leta 2008 se je v Elizejski palači v Parizu poročil z italijansko-francosko pevko in skladateljico Carlo Bruni. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Po odhodu s predsedniškega položaja, kjer ga je na predsedniških volitvah leta 2012 premagal kandidat PS François Hollande. se je Sarkozy zaobljubil, da se bo umaknil iz javnega življenja, nato pa se je leta 2014 vrnil in bil ponovno izvoljen za vodjo UMP, ki se je leta 2015 preimenovala v Republikance). Ker je bil leta 2016 poražen na republikanskih predsedniških volitvah, se je umaknil iz javnega življenja.