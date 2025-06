Kristina Kuzmič: Živela sem v stalnem strahu, da bom sina našla mrtvega

V nadaljevanju preberite:

Njen oče je Prekmurec, mama Hrvatica. Družina se je med vojno na Hrvaškem preselila v ZDA, kjer živi že več kot tri desetletja, zadnjih 20 let v Kaliforniji. Po ločitvi je mama dveh otrok živela iz rok v usta, iskala službo in snemala vlog. Ko jo je odkrila Oprah Winfrey, je dobila svojo oddajo, a ta ni bila dolgega veka in ponovno se je morala pobrati. Drugič se je poročila, rodila tretjega otroka in napisala knjižno uspešnico Drži se! Danes imajo njeni videi o starševstvu po milijardo ogledov, po spletu jo redno spremljajo milijoni ljudi. V drugi knjigi To bom uredila, ki je pri Mladinski knjigi pravkar izšla tudi v slovenščini, popisuje sinov boj z depresijo in odvisnostjo, ki je skoraj uničil njeno družino.