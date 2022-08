Sedemnajstletnik po zraku okoli sveta

»Upam, da bom dekleta in mlade ženske spodbudila k letalstvu in zanimanju za znanost, tehnologijo, inženiring in matematiko,« je pred letom dni dejala tedaj 19-letna Belgijka britanskega rodu Zara Rutherford, preden se je z ultralahkim športnim letalom podala na pot okoli sveta. Njen cilj: postati najmlajša ženska, ki ji je to uspelo.

Le malo pred njenim podvigom se je s podobne dogodivščine vrnil 18-letni Britanec Travis Ludlow, s čimer je postal najmlajši pilot, ki je obletel svet. Njegov dosežek se je nato februarja letos odločil izpodbijati Mack Rutherford, Zarin brat. »Vedno sem vedel, da si želim v življenju narediti nekaj posebnega v letalstvu, vendar nisem bil povsem prepričan, kaj. Šele ko je moja sestra obletela svet, sem vedel, da je to tisto,« je dejal mladenič in izrazil navdušenje, da bo videl Saharo, kongovske deževne pragozdove in iranske gore.

Na pot je krenil iz Sofije v Bolgariji – tam se je zdaj, po petih mesecih, dvainpetdesetih državah, izkušnjah s peščenimi nevihtami v Sudanu, prenočitvijo na neposeljenem otoku sredi Pacifika, neznosno vročino v Dubaju, nepredvidenimi zaprtji letališč v Indiji, razgledi na rezervate v Keniji, obzorje New Yorka in drugih, ta tudi sklenila. Sedemnajstletnik je tako postavil kar dva rekorda: postal je najmlajši pilot, ki je sam obletel svet, in najmlajši, ki je to storil v ultralahkem letalu. Vsak dan je bil v stiku s svojo družino. Poleg sestre, ki mu je pomagala z izkušnjami in nasveti s poti, sta pilota tudi starša.

Družinska tradicija naj bi po navedbah njegove spletne strani sicer segala kar pet generacij v preteklost. Njegova praprababica naj bi bila ena prvih žensk v Južni Afriki, ki so se naučile leteti. Mack je zanimanje za letalstvo menda pokazal že pri treh letih. Pri petnajstih je pridobil pilotsko licenco. Zdaj se namerava posvetiti šoli in nadomestiti zamujeno. Na zasebni šoli Sherborne, ki jo obiskuje v Dorsetu, so spremljali njegovo pot okoli sveta. »Ni ti treba biti odrasel, da lahko počneš neverjetne stvari,« je Mackov citat na njihovi spletni strani. Poleg vrnitve v šolske klopi nima posebnih načrtov za prihodnost. Vsekakor namerava še leteti. Svojim vrstnikom in drugim je po opravljenem izzivu, med katerim je preletel dva oceana ter Evropo, Azijo, Afriko in Severno Ameriko, še sporočil: »Sledite svojim sanjam ne glede na to, koliko ste stari,« in dodal še: »Trdo delajte in napredujte, da boste dosegli svoje cilje.«