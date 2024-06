Predsednik se je spustil v nevarno igro

V nadaljevanju preberite:

Francozi imajo radi dramo, tudi v politiki. Zato njihov predsednik Emmanuel Macron ni izpustil možnosti, da je po dramatičnem porazu svoje stranke Preporod (RE) in zaveznikov v koaliciji Skupaj (Ensemble), s katero vodi manjšinsko vlado, na evropskih volitvah dramatično oznanil razpustitev 577-članske nacionalne skupščine in volitve že tri tedne za tem. Vsekakor gre za izjemno tvegan manever za njegovo politično opcijo, saj raziskave javnega mnenja kažejo, da pred povezavo Skupaj ni samo skrajno desni Nacionalni zbor (RN), ki je zmagal na evropskih volitvah, ampak tudi Nova ljudska fronta (NFP). To je povezava praktično vsega, kar je relevantnega na politični levici, s prerojenimi socialisti, komunisti in Nepokorno Francijo levičarskega populista Jean-Luca Mélenchona na čelu. Skrajnim desničarjem zadnje raziskave merijo približno tretjino, med 30 in 35 odstotki podpore, levi povezavi le malo manj, približno tri desetine podpore, Macronovim pa pripisujejo približno petino glasov volivcev.