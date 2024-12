Serijskih spolnih zlorab fantov obtoženi Smith zanika krivdo

Po poročanju BBC je včeraj na newyorškem sodišču pričal Britanec Matthew Smith, eden od treh moških, ki naj bi pretkano vrsto let vodili mednarodni obroč prostitucije in trgovine z mladimi fanti. Tako kot njegov dolgoletni intimni in poslovni partner Mike Jeffries, nekdanji izvršni direktor ameriške oblačilne multinacionalke Abercrombie & Fitch (A&F), ter njun pajdaš James Jacobson se je izrekel za nedolžnega.

Za zdaj še ni znano, v kolikšni meri je bil ameriški modni gigant A&F seznanjen s sprevrženimi zabavami glavnega obtoženca Mikea Jeffriesa, ki za zdaj prav tako trdi, da ni kriv. FOTO: Eduardo Munoz Reuters

61-letni Smith je bil ob plačilu varščine v višini deset milijonov dolarjev premeščen v hišni pripor. Tam čakata na nadaljevanje sojenja tudi 80-letni Jeffries in 71-letni Jacobson. Aretirani so bili, potem ko je FBI izvedel preiskavo na podlagi BBC-jevega podcasta in dokumentarca o njihovem organiziranju spolnega suženjstva – tudi za lastne telesne užitke.

Po podatkih tožilcev je trojica zahrbtno in nasilno v spolne stike prisilila najmanj petnajst, najverjetneje pa še veliko več mladih moških. Potencialne žrtve so večinoma izbirali kar med prodajalci in manekeni za podjetje A&F, pred seansami pa naj bi vsak podpisal sporazum o popolni zaupnosti.

Tudi Jeffries v tožbo

To naj bi se dogajalo med letoma 2008 in 2015, najmlajša žrtev pa je imela v času zločina zgolj 19 let. V spolne orgije so z različnimi obljubami zvabili tudi heteroseksualne moške ter jih ustrezno omamljali. Mesta zločina so bili domače milijonske rezidence ali pa hoteli po svetu, med drugim v New Yorku, Londonu, Parizu in Marakešu.

James Jacobson naj bi bil tisti, ki je iskal, preverjal in prvi omrežil potencialne nove žrtve. FOTO: Adam Gray/Afp

Smith, ki je v tesnem zasebnem in poslovnem razmerju z Jeffriesom že od 90. let preteklega stoletja, po odhodu s sodišča na vprašanja novinarjev ni odgovarjal. Jeffries, ki je pred desetimi leti ob odstopu v podjetju A&F prejel sanjski pokojninski paket v višini kar 25 milijonov dolarjev, pa se je v ponedeljek odločil za tožbo nekdanjega delodajalca, ko ta ni želel plačati stroškov za njegove odvetnike. To naj bi mu namreč po pogodbi pripadalo za neomejen čas.

Po poročanju televizijske mreže CBC je družba A&F zaradi obtožnice, ki zadeva njihovega nekdanjega vodilnega zaposlenega, zgrožena. O tem, v kolikšni meri je bila seznanjena s sprevrženimi zabavami, ki si jih je lahko privoščil tudi po zaslugi svojega vplivnega položaja, za zdaj ni bilo govora. Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji teden.