Severna Koreja se odpira

Severna Koreja bo do konca letošnjega leta v omejenem obsegu ponovno odprla mednarodni turizem, po tem, ko je popolnoma zaprla meje zaradi pandemije Covid-19

Turistični agenciji Koryo Tours s sedežem v Pekingu in KTG Tours iz Shenyanguja sta na spletu ločeno objavili,da bo turističnim skupinam dovoljeno obiskati gorsko mesto Samjiyon, domnevno rojstno mesto pokojnega severnokorejskega voditelja Kim Džong Ila. Nadaljnje podrobnosti naj bi bile znane v prihodnjih dneh in tednih.

Doslej je bil kot odprta destinacija omenjen le Samjiyon, a turisti naj bi v kratkem lahko obiskovali tudi prestolni Pjongjang in druge kraje.

Samjiyon leži ob kitajski meji in je blizu najvišjega vrha Korejskega polotoka, gore Paektu, aktivnega vulkana izjemnega pomena tako za Severne kot Južne Korejce, saj velja za zibelko naroda.

Čeprav je Južnim Korejcem prepovedano obiskati sever, sta nekdanji južnokorejski predsednik Moon Jae-in in takratna prva dama Kim Jung-sook leta 2018 obiskala vrh gore s severnima ustreznikoma Kim Džong Unom in njegovo ženo Ri Sol Ju, s čimer so poudarila simboliko gora. Obisk gore Paektu je za Severne Korejce podoben verskemu romanju.

Samjiyon je bil nekoč priljubljena destinacija za kitajske turiste, ki so pred kovidom tjakaj prihajali z avtobusi. Turizem je Severni Koreji prinesel prihodke kljub mednarodnim sankcijam zaradi nezakonitega jedrskega programa in programa balističnih raket.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v začetku julija osebno pregledal gradbišča v Samjiyonu in nakazal, da bo dal prednost obiskovalcem iz prijateljskih držav, med katerimi prednjačita Rusija in Kitajska.

Zaradi pandemije so bile meje Severne Koreje za nekaj let hermetično zaprte pred skoraj vsem zunanjim svetom. Omejitve se v veliki meri nadaljujejo, razen za majhne turistične skupine iz Rusije, ki jim je bil letos dovoljen vstop ob poglobljenem Kimovem partnerstvu z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom.

Približno stro ruskih turistov je bilo v Severni Koreji sprejetih v začetku tega leta, potovali so z letalom Air Koryo v lasti Severne Koreje iz Vladivostoka.

Napovedi o ponovnem odprtju turizma so prišle približno mesec dni po tem, ko je Kim obiskal novo obalno turistično lokacijo, območje Wonsan-Kalma, ki se trenutno razvija na vzhodni obali države. Kim je dejal, da se bo letovišče odprlo maja 2025.