Severnoirski raperji na tapeti zaradi podpore Palestini

Dolina Coachella v ameriški zvezni državi Colorado je med 11. in 19. aprilom znova gostila enega največjih glasbenih festivalov. Vsako leto se ga udeleži tudi množica slavnih in bogatih, ki se tja pridejo pokazat v svojih izbranih opravah, imenovanih coachella. Čeprav se je festival sklenil pred nekaj dnevi, pa namesto fotografij teh še vedno odmeva nastop severnoirske rap skupine Kneecap, ki si je drznila naglas ostro kritizirati vojno v Gazi.

Med drugim so dejali, da je Velika Britanija nadlegovala Irsko, a je vsaj ni bombardirala iz zraka, da Palestinci nimajo kam iti ter da Izrael izvaja genocid, ki ga s pomočjo v orožju podpirajo tudi ZDA. »J***š Izrael. Svobodna Palestina,« so izjavili ter občinstvo spodbujali k skandiranju gesla Free Palestine.

Po tem so začeli prejemati tako sporočila podpore kot »sionistične grožnje«, njihove besede pa so razburile komentatorje Fox News ter ženo glasbenika Ozzyja Osbourna Sharon, ki je na X pozivala sledilce, naj se ji pridružijo pri zahtevi, da ZDA Kneecap, ki so že razprodali svojo oktobrsko turnejo po ZDA in Kanadi, prekličejo delovne vizume. Skupina zanika, da bi bile njihove izjave agresivne, ameriški State Department pa je za BBC Severna Irska pojasnil postopek preklica vizumov.