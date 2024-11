Škodljivi bratranec Kennedy

Po govoru v Nacionalnem tiskovnem klubu v Canberri v Avstraliji je odhajajoča veleposlanica ZDA v Avstraliji, Caroline Kennedy, izrazila nasprotovanje številnim imenovanjem v novi administraciji Donalda Trumpa. Novoizvoljeni predsednik ZDA je med drugim sporočil, da bo na položaj ministra za zdravje in socialo postavil Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki je najbolj znan po širjenju teorij zarot o cepivih.

Caroline Kennedy, hči Johna. F. Kennedyja, je novinarjem povedala, da kot veleposlanica »ne bi smela komentirati politike, zdaj pa me prosite, naj komentiram tudi družino. Pogledi Roberta F. Kennedyja mlajšega o cepivih so nevarni,« je dejala njegova sestrična nekaj dni po tem, ko ga je Donald Trump izbral za vodjo glavne zdravstvene agencije ZDA.

Robert F. Kennedy ml. je prepričan, da so cepiva proti nalezljivim boleznim nevarnejša od bolezni, o čemer govori že več let, in zaradi tega so se od njega oddaljili številni člani znamenite družine Kennedy. Ima več zamisli za spremembo zdravstvenega sistema s promocijo holističnega zdravljenja in reformami financiranja raziskav cepiv. RFK Jr., sin in nečak dveh titanov demokratske politike, se želi spopasti s tem, kar sam imenuje epidemijo kroničnih bolezni, vključno z debelostjo, sladkorno boleznijo in avtizmom.

Caroline Kennedy je dejala, da so pogledi RFK Jr. na cepiva v nasprotju s stališči večine Američanov, vključno s klanom Kennedy. »Odraščala sem z njim, tako da vse to vem že dolgo. Drugi ga šele spoznavajo,« je dejala in nasmejala množico v National Press Clubu v Canberri. »Rekla bi, da je naša družina enotna v smislu podpore javnemu zdravstvenemu sektorju in infrastrukturi ter da najbolj občuduje zdravniško stroko v naši državi, Bobby Kennedy pa ima drugačne poglede.«